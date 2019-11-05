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***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

05.11.2019 13:00
GÜNCEL HABERLER

***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
28/02/2012
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
28/02/2099
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
05/11/2019
Açıklama

Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("Saha"), kurumsal yönetim derecelendirme notumuzu 10 üzerinden 9,50 (%94,99)' ye yükseltmiştir.  SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde, nihai derecelendirme notu dört alt kategorinin farklı şekilde ağırlıklandırılması ile belirlenmektedir. Bu kapsamda, kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun alt kategoriler itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.
Doğan Holding, SAHA' nın 8 Ekim 2019 tarihinde yayımlamış olduğu Dünya Kurumsal Yönetim Endeksine (DKYE) göre de 1'inci Grup içinde yer almaktadır.
Saha tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Raporu ekte verilmekte olup, ayrıca Şirketimiz'in  www.doganholding.com.tr  adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde de yer almaktadır.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
95,48 98,85 93,92 92,35 94,99




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796554


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Tam 1.831 1.877 3,56  
Yarım 885 908 1,72  
Çeyrek 444 454 0,86  
Gümüş.Ons 18,05 18,07 0,02  
Gümüş Gr. 3,34 3,34 0,01  
B. Petrol 62,80 62,80 0,66  
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