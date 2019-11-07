***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.11.2019 18:30
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2017 Eylül öncesinde Şirketimizin %93,57 oranındaki hissesine sahip önceki ana hissedarı Componenta Corperation OYJ Finlandiya, Helsinki borsasında yaptığı açıklamada İsveç'te sahip olduğu ve Şirketimizin hali hazırda müşterisi olan Componenta Frammestad AB.'nin iflas sürecine girdiğini açıklamıştır.
İlgili borsa bildirimine https://www.componenta.com/investors/stock-exchange-releases/?releaseid=3427628 linkinden ulaşılması mümkündür. Konu hakkında tarafımıza ulaşmış herhangi bir resmi bildirim henüz bulunmamaktadır. Bununla birlikte, iflas sürecinde Şirketimizin tüm yasal hak ve çıkarlarının anılan ülkedeki ilgili tüm yasal merciler nezdinde etkili şekilde takibi ve savunulması için gerekli tüm tedbir ve aksiyonlar alınacaktır. Konu hakkındaki gelişmeler ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kamuya duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797333
BIST
18:05103.544
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 2.400,61
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
103.544
En Düşük
101.812
18:055,7464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0029
|Açılış
|: 5,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7600
|
5,7642
En Düşük
5,7330
18:056,3511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0146
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3800
|
6,3858
En Düşük
6,3424
18:05270,38
En Yüksek
|Değişim
|: -1,92%
|| -5,28
|Açılış
|: 270,38
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
269,59
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|1,98
|9.257.936
|% 20,00
|
|YESIL
|15,00
|14.693.859
|% 20,00
|
|TIRE
|1,96
|125.314.376
|% 17,37
|
|BOSSA
|6,33
|51.234.089
|% 14,05
|
|CMENT
|13,16
|15.585.914
|% 12,86
|
|ODAS
|1,55
|127.292.113
|% -11,43
|
|KLMSN
|16,12
|59.877.209
|% -10,44
|
|EGCYH
|0,10
|61.614
|% -9,09
|
|ERBOS
|21,72
|18.805.661
|% -8,74
|
|DOBUR
|3,87
|18.625.083
|% -6,97
|
|THYAO
|12,66
|2.373.583.312
|% 6,03
|
|PETKM
|3,67
|665.122.737
|% 3,38
|
|GARAN
|9,77
|525.631.292
|% 2,95
|
|ASELS
|18,94
|495.636.306
|% 1,77
|
|KRDMD
|2,33
|380.019.930
|% 2,64
|
|THYAO
|12,66
|2.373.583.312
|% 6,03
|
|PETKM
|3,67
|665.122.737
|% 3,38
|
|KRDMD
|2,33
|380.019.930
|% 2,64
|
|YYAPI
|0,47
|43.999.661
|% 2,17
|
|YGYO
|0,49
|42.688.242
|% 4,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3387
|7,3755
|% -0,42
|
|Frank
|5,7357
|5,7703
|% -0,61
|
|Riyal
|1,5271
|1,5348
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.465
|1.466
|-25,51
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-5,33
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|-8,03
|
|Yarım
|875
|898
|-3,89
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,06
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|-0,11
|
|B. Petrol
|62,68
|62,68
|0,94
|
Seans Raporu
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17:55THYAO
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