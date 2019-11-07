***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2017 Eylül öncesinde Şirketimizin %93,57 oranındaki hissesine sahip önceki ana hissedarı Componenta Corperation OYJ Finlandiya, Helsinki borsasında yaptığı açıklamada İsveç'te sahip olduğu ve Şirketimizin hali hazırda müşterisi olan Componenta Frammestad AB.'nin iflas sürecine girdiğini açıklamıştır.İlgili borsa bildirimine https://www.componenta.com/investors/stock-exchange-releases/?releaseid=3427628 linkinden ulaşılması mümkündür. Konu hakkında tarafımıza ulaşmış herhangi bir resmi bildirim henüz bulunmamaktadır. Bununla birlikte, iflas sürecinde Şirketimizin tüm yasal hak ve çıkarlarının anılan ülkedeki ilgili tüm yasal merciler nezdinde etkili şekilde takibi ve savunulması için gerekli tüm tedbir ve aksiyonlar alınacaktır. Konu hakkındaki gelişmeler ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kamuya duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797333BIST