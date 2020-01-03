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***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

03.01.2020 17:38
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***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

%96,1659 Hisseye sahip ana ortağımız Çelik Holding 02.01.2020 tarihinde şirketimizin hisse payları ile ilgili 54,00 - 55,50 TL fiyat aralığında 0 alış işlemi ve 1.852 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte Çelik Holding'in sermayemizdeki payları/ oy hakları 02.01.2020 tarihi itibariyle %96,1631 sınırına düşmüştür.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
02/01/2020 1.852 1.852 64.281.913,83 64.280.061,83 % 96,1659 % 96,1659 % 96,1631 % 96,1631




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807467


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ARENA 9,31 41.008.009 % 12,44  
ARTI 0,89 117.811 % 9,88  
VKING 2,36 11.803.569 % 9,77  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7901 7,8291 % -0,16  
Frank 6,1220 6,1589 % 0,24  
Riyal 1,5879 1,5959 % 0,29  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.548 1.549 20,21  
Altın Gr. 297 297 4,75  
Cumhuriyet 1.970 2.000 31,00  
Tam 1.963 2.012 33,45  
Yarım 949 973 16,18  
Çeyrek 476 487 8,09  
Gümüş.Ons 18,00 18,04 0,01  
Gümüş Gr. 3,46 3,46 0,01  
B. Petrol 68,61 68,61 2,36  
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