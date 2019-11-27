***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
27.11.2019 18:30
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.11.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Yönetim Kurulumuzun 27.11.2019 tarih ve 2019 / 45 sayılı kararıyla onaylanan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII-128.1)' nin 33' üncü maddesi gereğince hazırlanmış bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin rapor ekte yer almaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur. Saygılarımızla"
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800701
BIST
18:05105.844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -138,97
|Açılış
|: 105.936
|
|Önceki Kapanış
|: 105.983
|
106.431
En Düşük
105.395
18:055,7814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0196
|Açılış
|: 5,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7500
|
5,7917
En Düşük
5,7499
18:056,3612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0064
|Açılış
|: 6,3420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3713
En Düşük
6,3350
18:05270,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,34
|Açılış
|: 270,53
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,09
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|AKCNS
|8,60
|23.405.475
|% 19,94
|
|HUBVC
|13,61
|62.536.095
|% 14,85
|
|SANFM
|2,74
|8.674.728
|% 14,64
|
|ASUZU
|12,24
|167.460.107
|% 13,44
|
|AFYON
|5,31
|306.541.889
|% 11,32
|
|UZERB
|1,61
|13.375
|% -8,00
|
|VAKFN
|2,54
|28.983.856
|% -6,27
|
|BERA
|3,51
|14.265.196
|% -6,15
|
|YUNSA
|7,36
|52.074.660
|% -6,12
|
|INTEM
|8,32
|24.778.884
|% -5,99
|
|THYAO
|13,57
|1.672.316.125
|% -1,24
|
|SISE
|4,87
|345.238.922
|% 0,41
|
|GARAN
|10,03
|344.371.767
|% 0,20
|
|AFYON
|5,31
|306.541.889
|% 11,32
|
|PETKM
|3,60
|293.320.421
|% -1,64
|
|THYAO
|13,57
|1.672.316.125
|% -1,24
|
|EKGYO
|1,47
|179.982.064
|% -0,68
|
|KRDMD
|2,33
|251.228.833
|% 0,07
|
|PETKM
|3,60
|293.320.421
|% -1,64
|
|KARSN
|1,40
|102.876.305
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4213
|7,4585
|% 0,44
|
|Frank
|5,7572
|5,7919
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5362
|1,5439
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.456
|1.456
|-6,63
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|1.792
|1.819
|6,00
|
|Tam
|1.784
|1.829
|5,78
|
|Yarım
|862
|885
|2,80
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,01
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,66
|62,66
|-0,55
|