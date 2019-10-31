***DRNDR*** DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.10.2019 16:26
***DRNDR*** DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRSDRND31918 Isın Kodlu tahvile ilişkin son kısım Anapara ve Kupon Ödemesi bugün itibariyle yapılmış olup, tahvile ilişkin tüm yükümlülüklerimiz tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795842
BIST
18:0598.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -223,51
|Açılış
|: 98.920
|
|Önceki Kapanış
|: 98.692
|
99.201
En Düşük
98.172
18:055,7238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0246
|Açılış
|: 5,7170
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7320
|
5,7266
En Düşük
5,6975
18:056,3851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0264
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3924
En Düşük
6,3554
18:05278,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 3,90
|Açılış
|: 278,06
|
|Önceki Kapanış
|: 274,16
|
278,43
En Düşük
273,90
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|47,34
|13.463.961
|% 19,97
|
|MEPET
|1,83
|66.210.573
|% 19,61
|
|AVTUR
|1,65
|37.460.617
|% 19,57
|
|INFO
|5,50
|1.375
|% 12,94
|
|BOYP
|15,98
|5.288.490
|% 12,54
|
|KNFRT
|7,51
|16.845.932
|% -12,78
|
|KRSAN
|6,46
|47.727
|% -10,28
|
|METRO
|2,90
|40.430.339
|% -7,05
|
|TLMAN
|7,56
|11.204.205
|% -6,67
|
|GUSGR
|1,73
|27.927.842
|% -6,49
|
|THYAO
|11,64
|597.983.144
|% 0,09
|
|GARAN
|9,20
|324.787.529
|% -0,33
|
|AKBNK
|6,91
|300.004.239
|% -0,29
|
|ISFIN
|2,53
|298.280.014
|% -3,44
|
|EREGL
|6,54
|277.784.728
|% -0,61
|
|ISFIN
|2,53
|298.280.014
|% -3,44
|
|IHLAS
|0,58
|43.377.133
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,24
|92.467.007
|% 6,90
|
|KRDMD
|2,16
|148.575.696
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,21
|73.142.991
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3819
|7,4190
|% 0,71
|
|Frank
|5,7719
|5,8067
|% 0,60
|
|Riyal
|1,5213
|1,5289
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.512
|15,93
|
|Altın Gr.
|278
|278
|3,92
|
|Cumhuriyet
|1.843
|1.871
|16,00
|
|Tam
|1.834
|1.880
|18,44
|
|Yarım
|886
|909
|8,91
|
|Çeyrek
|445
|455
|4,46
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,07
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|0,05
|
|B. Petrol
|59,52
|59,52
|-0,72
|
Seans Raporu
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17:59ULAS
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