***DRNDR*** DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DRNDR*** DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTRSDRND31918 Isın Kodlu tahvile ilişkin son kısım Anapara ve Kupon Ödemesi bugün itibariyle yapılmış olup, tahvile ilişkin tüm yükümlülüklerimiz tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795842BIST