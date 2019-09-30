***DRNDR*** DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DRNDR*** DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSDRND31918 Isın Kodlu Tahvil Anapara ve Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni herhangi bir düzeltme yapılmamıştırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.09.2016İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 70.000.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 11.03.2019Vade (Gün Sayısı) 546Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSDRND31918Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.11.2016Satışa Başlanma Tarihi 07.09.2017Satışın Tamamlanma Tarihi 08.09.2017Vade Başlangıç Tarihi 11.09.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 46.220.000Kupon Sayısı 6Döviz Cinsi TRYÖdeme Yapılamama Nedeni Yatırımcılar ile mutabakata varılarak aynı Isın kodu üzerinden yeniden yapılandırma işlemi gerçekleştirilmiştir.Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 11.12.2017 08.12.2017 11.12.2017 4,0204 1.858.228,88 Evet2 12.03.2018 09.03.2018 12.03.2018 4,4004 2.033.864,88 Evet3 11.06.2018 08.06.2018 11.06.2018 4,4342 2.049.487,24 Evet4 10.09.2018 07.09.2018 10.09.2018 5,46 2.523.612 Evet5 10.12.2018 07.12.2018 10.12.2018 6,7322 3.111.622,84 Evet6 11.03.2019 08.03.2019 11.03.2019 5,8632 HayırAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.03.2019 08.03.2019 11.03.2019 Hayır* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yeniden YapılandırmaYapılandırma Kapsamında Yeni Alınan ISIN TRSDRND31918Ödeme Sayısı 4Yeniden Yapılandırmaya İlişkin Açıklamalar 11.03.2019 vadeli anapara ve kupon ödemesi bulunan TRSDRND31918 ısın kodlu tahvile ilişkin yatırımcılarla yapılan görüşmelerde mutabakata varılmış ve 11.03.2019 valörlü olarak mevcut tahvil aynı ISIN kodu altında yeniden yapılandırılmıştır.Yeniden Yapılandırma PlanıÖdeme Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Ana Para Ödeme Tutarı Kupon Ödeme Tutarı Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 31.05.2019 30.05.2019 31.05.2019 2.496.623 Evet2 28.08.2019 27.08.2019 28.08.2019 15.163.365 2.743.199 Evet3 30.09.2019 27.09.2019 30.09.2019 16.141.648 701.846 Evet4 31.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 17.609.069 343.976* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler30.09.2019 tarihli anapara ve kupon ödemesi başarıyla tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine suna