***DRNDR*** DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.09.2019 16:54
***DRNDR*** DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSDRND31918 Isın Kodlu Tahvil Anapara ve Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni herhangi bir düzeltme yapılmamıştır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.09.2016
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 70.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 11.03.2019
Vade (Gün Sayısı) 546
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSDRND31918
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.11.2016
Satışa Başlanma Tarihi 07.09.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.09.2017
Vade Başlangıç Tarihi 11.09.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 46.220.000
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Yapılamama Nedeni Yatırımcılar ile mutabakata varılarak aynı Isın kodu üzerinden yeniden yapılandırma işlemi gerçekleştirilmiştir.
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.12.2017 08.12.2017 11.12.2017 4,0204 1.858.228,88 Evet
2 12.03.2018 09.03.2018 12.03.2018 4,4004 2.033.864,88 Evet
3 11.06.2018 08.06.2018 11.06.2018 4,4342 2.049.487,24 Evet
4 10.09.2018 07.09.2018 10.09.2018 5,46 2.523.612 Evet
5 10.12.2018 07.12.2018 10.12.2018 6,7322 3.111.622,84 Evet
6 11.03.2019 08.03.2019 11.03.2019 5,8632 Hayır
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.03.2019 08.03.2019 11.03.2019 Hayır
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yeniden Yapılandırma
Yapılandırma Kapsamında Yeni Alınan ISIN TRSDRND31918
Ödeme Sayısı 4
Yeniden Yapılandırmaya İlişkin Açıklamalar 11.03.2019 vadeli anapara ve kupon ödemesi bulunan TRSDRND31918 ısın kodlu tahvile ilişkin yatırımcılarla yapılan görüşmelerde mutabakata varılmış ve 11.03.2019 valörlü olarak mevcut tahvil aynı ISIN kodu altında yeniden yapılandırılmıştır.
Yeniden Yapılandırma Planı
Ödeme Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Ana Para Ödeme Tutarı Kupon Ödeme Tutarı Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 31.05.2019 30.05.2019 31.05.2019 2.496.623 Evet
2 28.08.2019 27.08.2019 28.08.2019 15.163.365 2.743.199 Evet
3 30.09.2019 27.09.2019 30.09.2019 16.141.648 701.846 Evet
4 31.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 17.609.069 343.976
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
30.09.2019 tarihli anapara ve kupon ödemesi başarıyla tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine suna