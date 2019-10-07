***DSI* *DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
07.10.2019 14:25
***DSI******DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [DBAGL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Özet)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu :Deutsche Bank AG - 08/10/2019 Tarihinde İhraç Edilecek Yatırım Kuruluşu Varantları ile ilgili Özet Deutsche Bank AG tarafından ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantları, sertifikaları ve senetleri ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/11/2018 tarih 58/1327 sayılı toplantısında onaylanan İhraçcı Bilgi Dokümanı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/09/2019 tarih 29833736-105.02.02.02-E.12448 sayılı yazısı çerçevesinde 08/10/2019 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Özet "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır. Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790842
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
105.176
En Düşük
102.572
18:055,8461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0150
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,8461
En Düşük
5,8303
18:056,4237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0235
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4237
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10