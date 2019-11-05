***DSI* *DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)









***DSI******DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [DBAGL]İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Özet)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKonu :Deutsche Bank AG - 06/11/2019 Tarihinde İhraç Edilecek Yatırım Kuruluşu Varantları ile ilgili Özet Deutsche Bank AG tarafından ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantları, sertifikaları ve senetleri ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/11/2018 tarih 58/1327 sayılı toplantısında onaylanan İhraçcı Bilgi Dokümanı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/10/2019 tarih 29833736-105.02.02.02-E.13690 sayılı yazısı çerçevesinde 06/11/2019 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Özet "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır. Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796571BIST