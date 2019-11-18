***DSI* *DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
18.11.2019 14:39
***DSI******DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Konu :Deutsche Bank AG - 19/11/2019 Tarihinde İhraç Edilecek Yatırım Kuruluşu Varantları ile ilgili Özet Deutsche Bank AG tarafından ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantları, sertifikaları ve senetleri ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/11/2018 tarih 58/1327 sayılı toplantısında onaylanan İhraçcı Bilgi Dokümanı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13/11/2019 tarih 29833736-105.02.02.02-E.14311 sayılı yazısı çerçevesinde 19/11/2019 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Özet "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır. Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799356
BIST
18:05106.846
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.466,47
|Açılış
|: 105.902
|
|Önceki Kapanış
|: 105.380
|
107.222
En Düşük
105.902
18:055,7421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 5,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7510
|
5,7527
En Düşük
5,7169
18:056,3656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0153
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3656
En Düşük
6,3281
18:05271,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,70
|Açılış
|: 271,57
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,73
En Düşük
268,02
BIST En Aktif Hisseler
|YUNSA
|7,05
|50.683.986
|% 19,90
|
|HURGZ
|1,27
|134.244.870
|% 19,81
|
|BTCIM
|3,26
|38.068.314
|% 15,60
|
|KLNMA
|50,95
|27.563.971
|% 14,91
|
|MTRYO
|1,58
|15.310.961
|% 14,49
|
|METRO
|1,53
|130.097.332
|% -17,30
|
|KLGYO
|2,89
|131.281.528
|% -9,97
|
|CRDFA
|1,93
|11.504.065
|% -8,53
|
|UMPAS
|0,52
|38.097
|% -5,45
|
|ATSYH
|0,96
|49.557
|% -4,00
|
|THYAO
|14,22
|2.337.103.167
|% 3,87
|
|GARAN
|10,14
|651.233.093
|% 1,91
|
|PETKM
|3,71
|422.581.211
|% 1,64
|
|TUPRS
|123,80
|411.471.327
|% 0,41
|
|ASELS
|19,28
|402.243.669
|% 0,84
|
|THYAO
|14,22
|2.337.103.167
|% 3,87
|
|KRDMD
|2,38
|298.126.291
|% 1,71
|
|PETKM
|3,71
|422.581.211
|% 1,64
|
|TSKB
|0,99
|109.800.366
|% 6,45
|
|EKGYO
|1,36
|150.223.389
|% 3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4186
|7,4558
|% 0,40
|
|Frank
|5,7872
|5,8220
|% 0,14
|
|Riyal
|1,5258
|1,5335
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.472
|4,72
|
|Altın Gr.
|271
|272
|0,67
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.825
|-3,00
|
|Tam
|1.790
|1.835
|-2,77
|
|Yarım
|865
|888
|-1,34
|
|Çeyrek
|434
|444
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,02
|
|B. Petrol
|62,23
|62,23
|-1,07
|
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