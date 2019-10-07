***DSI* *DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
07.10.2019 14:25
***DSI******DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Konu :Deutsche Bank AG - 08/10/2019 Tarihinde İhraç Edilecek Yatırım Kuruluşu Varantları ile ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu Deutsche Bank AG tarafından ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantları, sertifikaları ve senetleri ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/11/2018 tarih 58/1327 sayılı toplantısında onaylanan İhraçcı Bilgi Dokümanı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/09/2019 tarih 29833736-105.02.02.02-E.12448 sayılı yazısı çerçevesinde 08/10/2019 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır. Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790841
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