***DSI* *DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
05.11.2019 14:32
***DSI******DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [DBAGL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu :Deutsche Bank AG - 06/11/2019 Tarihinde İhraç Edilecek Yatırım Kuruluşu Varantları ile ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu Deutsche Bank AG tarafından ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantları, sertifikaları ve senetleri ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/11/2018 tarih 58/1327 sayılı toplantısında onaylanan İhraçcı Bilgi Dokümanı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/10/2019 tarih 29833736-105.02.02.02-E.13690 sayılı yazısı çerçevesinde 06/11/2019 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır. Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796570
BIST
15:46100.499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 411,58
|Açılış
|: 100.147
|
|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
100.690
En Düşük
99.848
15:465,7456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0065
|Açılış
|: 5,7390
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7050
|
5,7527
En Düşük
5,7179
15:466,3856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0029
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,4008
En Düşük
6,3662
15:46277,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,18
|Açılış
|: 277,17
|
|Önceki Kapanış
|: 278,35
|
278,82
En Düşük
276,37
BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|2,07
|174.445.722
|% 15,64
|
|HATEK
|5,82
|34.661.267
|% 15,48
|
|QNBFL
|36,12
|6.325.596
|% 14,89
|
|BOYP
|15,88
|4.217.975
|% 9,59
|
|ANELE
|2,33
|30.889.001
|% 7,87
|
|TKURU
|8,63
|241.295
|% -9,92
|
|DOKTA
|32,98
|207.970
|% -9,64
|
|BMELK
|1,57
|160.236
|% -7,65
|
|RODRG
|1,85
|247.919
|% -7,50
|
|IDEAS
|3,49
|445.003
|% -7,43
|
|THYAO
|11,86
|558.477.760
|% 0,25
|
|KRDMD
|2,25
|263.032.926
|% 0,00
|
|EREGL
|6,88
|227.512.363
|% 2,84
|
|GSRAY
|1,70
|190.217.085
|% 6,92
|
|GARAN
|9,48
|183.102.870
|% 0,11
|
|KRDMD
|2,25
|263.032.926
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,70
|190.217.085
|% 6,92
|
|BJKAS
|2,07
|174.445.722
|% 15,64
|
|TSPOR
|1,41
|79.335.110
|% 4,44
|
|PETKM
|3,53
|178.318.967
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3902
|7,4273
|% 0,28
|
|Frank
|5,7730
|5,8078
|% -0,20
|
|Riyal
|1,5279
|1,5356
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.501
|1.501
|-7,76
|
|Altın Gr.
|277
|278
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-0,02
|
|Yarım
|883
|906
|-0,01
|
|Çeyrek
|443
|453
|-0,01
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|17,99
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,66
|62,66
|0,52
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:00IZMDC
Yüzde 6.71 oranında artışla 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 758, 830 adet işlem
-
15:59QNBFL
Yüzde 14.89 oranında artışla 36.12 lira fiyatla işlem gören hissede 179, 264 adet işlem
-
15:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 625, 77 artarak (% 0.51 ) 124, 058
-
15:58XU100
Endeks 100, 495 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 4, 624.00 milyon TL de
-
15:58GSRAY
Yüzde 6.92 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 639, 627 adet işlem