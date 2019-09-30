***DSI* *DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
30.09.2019 18:53
***DSI******DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu :Deutsche Bank AG tarafından ihraç edilen 30/09/2019 vadeli yurtiçi dayanak varlık/gösterge/döviz ve emtialara dayalı varant ve sertifikaların itfa fiyatları Deutsche Bank AG tarafından ihraç edilen ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören 30 Eylül 2019 vadeli yurtiçi dayanak varlık/gösterge/döviz ve emtialara dayalı varant ve sertifikaların vade sonu itfa fiyatlarını içeren tablo ekte yer almaktadır. Sermaye Piyasası Aracı Notunun 4.1.13 nolu maddesinde yer alan "Vade sonunda piyasa kapandıktan sonra İhraççı tarafından vade sonu Dayanak Varlık/Gösterge Uzlaşı değeri açıklanarak yatırımcılara duyurulur. Uluslararası Dayanak Varlık/Göstergeler için Dayanak Varlık/Gösterge Uzlaşı değeri zaman dilimi farklarından dolayı vade sonundan bir gün sonra açıklanabilir." ifadesi çerçevesinde Uluslararası endekslere ( S&P500, DAX, Dow Jones Industrial Average, FTSE 100,NASDAQ 100, Nikkei 225 Endekslerine) dayalı varantların itfa fiyatları 01/10/2019 tarihinde açıklanacaktır. Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789301
BIST
11:05104.648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -384,75
|Açılış
|: 105.275
|
|Önceki Kapanış
|: 105.033
|
105.297
En Düşük
104.596
11:055,6827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0348
|Açılış
|: 5,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6690
|
5,6868
En Düşük
5,6420
11:056,1893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0297
|Açılış
|: 6,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1990
|
6,1954
En Düşük
6,1495
11:05266,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,54
|Açılış
|: 266,88
|
|Önceki Kapanış
|: 267,42
|
267,91
En Düşük
265,73