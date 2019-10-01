***DSI* *DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.10.2019 10:22
***DSI******DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [DBAGL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/09/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu :Deutsche Bank AG tarafından ihraç edilen 30/09/2019 vadeli Uluslararası endekslere dayalı varantların itfa fiyatları Deutsche Bank AG tarafından ihraç edilen ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören 30 Eylül 2019 vadeli Uluslararası endekslere ( S&P500, DAX, Dow Jones Industrial Average, FTSE 100, NASDAQ 100, Nikkei 225 Endekslerine) dayalı Varantların vade sonu itfa fiyatlarını içeren tablo ekte yer almaktadır. Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789331
BIST
11:17104.742
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -290,56
|Açılış
|: 105.275
|
|Önceki Kapanış
|: 105.033
|
105.297
En Düşük
104.596
11:175,6881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0402
|Açılış
|: 5,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6380
|
5,6919
En Düşük
5,6420
11:176,1988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0392
|Açılış
|: 6,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1450
|
6,2002
En Düşük
6,1495
11:17266,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,85
|Açılış
|: 266,57
|
|Önceki Kapanış
|: 267,42
|
267,91
En Düşük
265,73