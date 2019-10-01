***DSI* *DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***DSI******DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [DBAGL]İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30/09/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKonu :Deutsche Bank AG tarafından ihraç edilen 30/09/2019 vadeli Uluslararası endekslere dayalı varantların itfa fiyatları Deutsche Bank AG tarafından ihraç edilen ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören 30 Eylül 2019 vadeli Uluslararası endekslere ( S&P500, DAX, Dow Jones Industrial Average, FTSE 100, NASDAQ 100, Nikkei 225 Endekslerine) dayalı Varantların vade sonu itfa fiyatlarını içeren tablo ekte yer almaktadır. Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789331BIST