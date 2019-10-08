***DSI* *DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
08.10.2019 17:17
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu :Deutsche Bank AG tarafından 08/10/2019 tarihinde ihraç edilen yatırım kuruluşu varantlarının alış/satış fiyatları Deutsche Bank AG tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını ise Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin üstleneceği yatırım kuruluşu varantlarının alış ve satış fiyatları ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.Söz konusu fiyatlar sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyatlar olup, yatırım kuruluşu varantlarının BİAŞ'de işlem görmeye başlamasından itibaren alış/satış fiyatları değişiklik gösterebilecek ve seans boyunca açılış fiyatından işlem görmeye devam etmesi esas olmayacaktır. Şirketimiz söz konusu varantların piyasa yapıcısı olarak seans boyunca açılış fiyatlarından kotasyon girme veya işlem yapma hususunda herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791584
BIST
18:05101.859
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -1.133,92
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
18:055,8328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0017
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
18:056,3946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0056
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
18:05282,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 2,35
|Açılış
|: 282,38
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88