***DSI* *DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









lan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKonu :Deutsche Bank AG tarafından 08/10/2019 tarihinde ihraç edilen yatırım kuruluşu varantlarının alış/satış fiyatları Deutsche Bank AG tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını ise Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin üstleneceği yatırım kuruluşu varantlarının alış ve satış fiyatları ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.Söz konusu fiyatlar sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyatlar olup, yatırım kuruluşu varantlarının BİAŞ'de işlem görmeye başlamasından itibaren alış/satış fiyatları değişiklik gösterebilecek ve seans boyunca açılış fiyatından işlem görmeye devam etmesi esas olmayacaktır. Şirketimiz söz konusu varantların piyasa yapıcısı olarak seans boyunca açılış fiyatlarından kotasyon girme veya işlem yapma hususunda herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791584BIST