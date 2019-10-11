***DSI* *DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
11.10.2019 09:34
***DSI******DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [DBAGL]
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/10/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu :Deutsche Bank AG Varant/Sertifika Alım Satım İşlem Bildirimleri Deutsche Bank AG tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.tarafından yürütülen varant/sertifikaların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 04/10/2019 - 10/10/2019 dönemine ilişkin yapılan varant/sertifika alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır. Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792472
BIST
12:4899.008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 227,57
|Açılış
|: 99.232
|
|Önceki Kapanış
|: 98.780
|
99.385
En Düşük
98.776
12:485,8715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0345
|Açılış
|: 5,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8700
|
5,8759
En Düşük
5,8233
12:486,4699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0370
|Açılış
|: 6,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4650
|
6,4757
En Düşük
6,4139
12:48282,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 1,82
|Açılış
|: 281,86
|
|Önceki Kapanış
|: 280,30
|
283,23
En Düşük
280,15