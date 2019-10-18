***DSI* *DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
18.10.2019 10:07
***DSI******DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [DBAGL]
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/10/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu :Deutsche Bank AG Varant/Sertifika Alım Satım İşlem Bildirimleri Deutsche Bank AG tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.tarafından yürütülen varant/sertifikaların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 11/10/2019 - 17/10/2019 dönemine ilişkin yapılan varant/sertifika alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır. Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793874
BIST
11:3298.381
En Yüksek
|Değişim
|: 3,67%
|| 3.485,21
|Açılış
|: 98.406
|
|Önceki Kapanış
|: 94.896
|
98.474
En Düşük
98.002
11:325,7837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0421
|Açılış
|: 5,7730
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8680
|
5,8301
En Düşük
5,7547
11:326,4380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0503
|Açılış
|: 6,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5150
|
6,4898
En Düşük
6,4056
11:32276,69
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -2,78
|Açılış
|: 276,75
|
|Önceki Kapanış
|: 279,47
|
279,68
En Düşük
275,59