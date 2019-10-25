***DSI* *DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
25.10.2019 09:34
***DSI******DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [DBAGL]
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/10/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu :Deutsche Bank AG Varant/Sertifika Alım Satım İşlem Bildirimleri Deutsche Bank AG tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.tarafından yürütülen varant/sertifikaların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 18/10/2019 - 24/10/2019 dönemine ilişkin yapılan varant/sertifika alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır. Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794699
BIST
11:27100.605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 259,24
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.673
En Düşük
100.124
11:275,7760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0107
|Açılış
|: 5,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7921
En Düşük
5,7618
11:276,4260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0173
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4375
En Düşük
6,4006
11:27279,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,42
|Açılış
|: 279,23
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
280,21
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,68
|31.535.287
|% 18,58
|
|DITAS
|7,41
|4.831.631
|% 13,30
|
|NIBAS
|7,49
|7.490
|% 8,87
|
|FRIGO
|10,00
|14.500
|% 6,38
|
|ETILR
|3,65
|10.954
|% 4,89
|
|DARDL
|1,50
|1.536
|% -7,41
|
|BALAT
|0,30
|3.000
|% -6,25
|
|TKURU
|10,70
|148.015
|% -6,22
|
|DOKTA
|36,78
|1.151.711
|% -5,55
|
|ADNAC
|1,80
|2.499.117
|% -4,76
|
|THYAO
|11,93
|254.284.709
|% 1,02
|
|ASELS
|18,61
|203.277.460
|% 2,42
|
|GARAN
|9,65
|112.385.990
|% -0,52
|
|ISFIN
|2,47
|82.753.849
|% 2,92
|
|AKBNK
|7,18
|78.341.584
|% -0,28
|
|IHLGM
|0,78
|61.940.283
|% 1,30
|
|ISFIN
|2,47
|82.753.849
|% 2,92
|
|OSTIM
|1,28
|35.383.783
|% -1,54
|
|THYAO
|11,93
|254.284.709
|% 1,02
|
|EKGYO
|1,25
|26.563.873
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3954
|7,4325
|% 0,10
|
|Frank
|5,7980
|5,8329
|% 0,18
|
|Riyal
|1,5349
|1,5426
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.505
|1.505
|0,57
|
|Altın Gr.
|279
|280
|0,74
|
|Cumhuriyet
|1.845
|1.873
|10,00
|
|Tam
|1.835
|1.881
|6,46
|
|Yarım
|887
|910
|3,13
|
|Çeyrek
|445
|455
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,03
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|0,05
|
|B. Petrol
|61,59
|61,59
|-0,08
|
Seans Raporu
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