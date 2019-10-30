***DSI* *DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***DSI******DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [DBAGL]İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPiyasa yapıcısı olduğumuz DEUTSCHE BANK AG'nin 22 Mart 2019 tarihinde yapmış olduğu basın duyurusunun en son paragrafında birinci ve üçüncü çeyrek için hazırladığı ara dönem raporlarını, Kazançlar Raporu ile değiştireceği ve bu raporun ilgili olduğu dönemlerde alınan finansal sonuçlar ve diğer gelişmeler üzerine odaklanacağı açıklanmıştır. Söz konusu rapor değişikliği, Frankfurt Borsası'nın (Frankfurter Wertpapierbörse (FWB)) kurallarına uygun bir şekilde yapılmış olup, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu açıklamalar ışığında 01/01/2019-30/09/2019 dönemine ilişkin söz konusu raporun içinde yer alan finansal raporlar pdf olarak Ek'te yer almaktadır.Deutsche Bank AG'nin 30 Eylül 2019 tarihinde sona eren 9 aylık ara hesap dönemine ait finansal tablolarının belirli bölümlerinin ekte yer alan Türkçe tercümesi sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Söz konusu tercüme, Deutsche Bank AG'nin yöneticileri tarafından incelenmiş ve onaylanmış bir tercüme niteliğinde olmayıp tamamıyla yatırımcı adaylarının www.db.com adresinden ulaşabilecekleri 30 Eylül 2019 tarihinde sona eren 9 aylık ara hesap dönemine ait Kazançlar Raporunun İngilizce versiyonundan alınmıştır ve İngilizce versiyon ile birlikte geçerlidir. İngilizce ve Türkçe versiyonlar arasında çelişki bulunması halinde İngilizce versiyon esas alınmalıdır.Deutsche Bank AG'nin 30 Eylül 2019 tarihinde sona eren 9 aylık ara hesap dönemine ait Kazançlar Raporu'nun Türkçe tercümesi en geç 11 Kasım 2019 tarihi itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanacaktır.DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795415BIST