***DSI* *DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***DSI******DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [DBAGL]İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKonu :Deutsche Bank AG tarafından ihraç edilen 31/10/2019 vadeli yurtiçi dayanak varlık ve göstergelere dayalı varantların itfa fiyatları Deutsche Bank AG tarafından ihraç edilen ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören 31 Ekim 2019 vadeli yurtiçi dayanak varlık ve göstergelere dayalı varantların vade sonu itfa fiyatlarını içeren tablo ekte yer almaktadır. Sermaye Piyasası Aracı Notunun 4.1.13 nolu maddesinde yer alan "Vade sonunda piyasa kapandıktan sonra İhraççı tarafından vade sonu Dayanak Varlık/Gösterge Uzlaşı değeri açıklanarak yatırımcılara duyurulur. Uluslararası Dayanak Varlık/Göstergeler için Dayanak Varlık/Gösterge Uzlaşı değeri zaman dilimi farklarından dolayı vade sonundan bir gün sonra açıklanabilir." ifadesi çerçevesinde Uluslararası endekslere ( S&P500, DAX, Dow Jones Industrial Average, NASDAQ 100 Endekslerine) dayalı varantların itfa fiyatları 01/11/2019 tarihinde açıklanacaktır. Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795964BIST