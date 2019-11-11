***DSI* *DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
11.11.2019 15:02
***DSI******DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [DBAGL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/10/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deutsche Bank AG'nin 30 Eylül 2019 tarihli kazanç raporunun ekte yer alan Türkçe tercümesi sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Söz konusu tercüme, Deutsche Bank AG'nin denetçileri veya yöneticileri tarafından incelenmiş ve onaylanmış bir tercüme niteliğinde olmayıp tamamıyla yatırımcı adaylarının adresinden ulaşabilecekleri 30 Eylül 2019 tarihli kazanç raporunun İngilizce versiyonundan alınmıştır ve İngilizce versiyon ile birlikte geçerlidir. İngilizce ve Türkçe versiyonlar arasında çelişki bulunması halinde İngilizce versiyon esas alınmalıdır. Piyasa yapıcısı olduğumuz DEUTSCHE BANK AG'nin 22 Mart 2019 tarihinde yapmış olduğu basın duyurusunun en son paragrafında birinci ve üçüncü çeyrek için hazırladığı ara dönem raporlarını, kazanç raporu ile değiştireceği ve bu raporun ilgili olduğu dönemlerde alınan finansal sonuçlar ve diğer gelişmeler üzerine odaklanacağı açıklanmıştır. Söz konusu rapor değişikliği, Frankfurt Borsası'nın (Frankfurter Wertpapierbörse (FWB)) kurallarına uygun bir şekilde yapılmış olup, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu açıklamalar ışığında, 30/09/2019 tarihi itibarıyla kazanç raporunun türkçe ve ingilizce versiyonları "PDF" olarak ekte yer almaktadır.
Kazanç raporunun aslına www.db.com adresli internet sitesinden ulaşılabilir.
www.db.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798019
BIST
16:08103.759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 606,18
|Açılış
|: 102.922
|
|Önceki Kapanış
|: 103.153
|
103.763
En Düşük
102.369
16:085,7708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0072
|Açılış
|: 5,7740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7690
|
5,7953
En Düşük
5,7599
16:086,3732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0189
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,3951
En Düşük
6,3444
16:08271,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,94
|Açılış
|: 271,44
|
|Önceki Kapanış
|: 270,33
|
273,00
En Düşük
270,36
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,73
|5.711.483
|% 19,94
|
|KFEIN
|8,60
|85.608.777
|% 15,28
|
|ISBTR
|22.310,00
|727.152
|% 15,00
|
|OLMIP
|4,92
|6.016.808
|% 14,95
|
|GYHOL
|7,25
|5.956.463
|% 11,20
|
|KLNMA
|46,38
|4.262.512
|% -14,98
|
|IZMDC
|3,75
|3.056.073
|% -7,64
|
|FONET
|3,15
|13.939.918
|% -6,80
|
|MNDRS
|0,86
|32.242.221
|% -6,52
|
|MEMSA
|0,16
|39.507
|% -5,88
|
|THYAO
|13,03
|1.106.079.917
|% 1,80
|
|PETKM
|3,70
|342.994.974
|% -0,80
|
|ASELS
|18,87
|300.740.475
|% -0,21
|
|GARAN
|9,88
|251.900.823
|% 0,92
|
|HALKB
|5,84
|241.236.820
|% 1,21
|
|PETKM
|3,70
|342.994.974
|% -0,80
|
|THYAO
|13,03
|1.106.079.917
|% 1,80
|
|SMART
|3,59
|230.998.576
|% 10,46
|
|KRDMD
|2,29
|133.133.865
|% -0,87
|
|HALKB
|5,84
|241.236.820
|% 1,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4119
|7,4490
|% 0,90
|
|Frank
|5,7852
|5,8200
|% 0,55
|
|Riyal
|1,5345
|1,5422
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.463
|3,91
|
|Altın Gr.
|272
|272
|1,59
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|7,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|7,96
|
|Yarım
|869
|892
|3,85
|
|Çeyrek
|436
|446
|1,92
|
|Gümüş.Ons
|16,83
|16,87
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,02
|
|B. Petrol
|61,95
|61,95
|-0,56
|
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