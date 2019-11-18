***DSI* *DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
18.11.2019 10:28
***DSI******DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu : Deutsche Bank AG Varant Kotasyonlarında yaşanan teknik sorun hk Yaşanan teknik bir sorun nedeniyle piyasa yapıcılığını yürüttüğümüz varantlar için Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Varant piyasasına kotasyon girilememektedir. Borsa İstanbul A.Ş. uygulamaları çerçevesinde Varantlarımız piyasada işlem görmeye devam etmekte olup varantlarımızın güncel fiyatlarını www.varant.db.com adresinden kullanıcı girişi yaparak takip edebilirsiniz. Söz konusu teknik sorunun giderilmesini takiben piyasaya kotasyon verilmesi ile ilgili ayrıca bilgilendirme yapılması sağlanacaktır. Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799304
BIST
14:08106.738
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 1.357,88
|Açılış
|: 105.902
|
|Önceki Kapanış
|: 105.380
|
106.930
En Düşük
105.902
14:085,7334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0094
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7510
|
5,7527
En Düşük
5,7265
14:086,3452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0051
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3648
En Düşük
6,3399
14:08269,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -1,54
|Açılış
|: 269,33
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,57
En Düşük
268,67
BIST En Aktif Hisseler
|YUNSA
|7,05
|46.440.865
|% 19,90
|
|HURGZ
|1,27
|88.359.459
|% 19,81
|
|BTCIM
|3,30
|19.609.595
|% 17,02
|
|CMBTN
|34,56
|15.804.063
|% 13,68
|
|HUBVC
|9,42
|18.417.560
|% 13,49
|
|KLGYO
|2,94
|88.350.648
|% -8,41
|
|CRDFA
|1,94
|9.469.094
|% -8,06
|
|MEMSA
|0,17
|95.889
|% -5,56
|
|UMPAS
|0,52
|31.186
|% -5,45
|
|METRO
|1,75
|55.937.931
|% -5,41
|
|THYAO
|14,10
|1.169.339.886
|% 2,99
|
|GARAN
|10,13
|366.719.297
|% 1,81
|
|ASELS
|19,33
|279.032.812
|% 1,10
|
|PETKM
|3,71
|271.326.285
|% 1,64
|
|TUPRS
|122,40
|206.554.673
|% -0,73
|
|THYAO
|14,10
|1.169.339.886
|% 2,99
|
|HURGZ
|1,27
|88.359.459
|% 19,81
|
|PETKM
|3,71
|271.326.285
|% 1,64
|
|KRDMD
|2,38
|168.784.226
|% 1,71
|
|TIRE
|2,31
|133.182.089
|% 10,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4224
|7,4596
|% 0,45
|
|Frank
|5,7760
|5,8108
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5269
|1,5346
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.459
|1.460
|-7,43
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|1.789
|1.816
|-12,00
|
|Tam
|1.780
|1.825
|-13,16
|
|Yarım
|860
|883
|-6,37
|
|Çeyrek
|432
|441
|-3,18
|
|Gümüş.Ons
|16,78
|16,80
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,28
|63,28
|-0,02
|
Seans Raporu
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-
14:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1676, 15 artarak (% 1.29 ) 131, 705
-
14:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi THYAO, HURGZ, PETKM
-
14:22XU100
Endeks 106, 762 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 31 üstünde . İşlem hacmi 5, 444.00 milyon TL de
-
14:22TDGYO
Yüzde 8.62 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 764, 458 adet işlem
-
14:21PKENT
Yüzde 9.88 oranında artışla 141.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 406 adet işlem