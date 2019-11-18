***DSI* *DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
18.11.2019 10:58
***DSI******DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [DBAGL]
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/11/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu : Deutsche Bank AG Varant Kotasyonlarında yaşanan teknik sorun hk Deutsche Bank AG tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Deutsche Securites Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varant kotasyonlarının Borsa İstanbul A.Ş. varant piyasasına iletiminde yaşanan teknik sorun giderilmiş ve , kotasyon iletimi saat 10:55 itibarıyla normal işleyişine dönmüştür. Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799324
BIST
14:01106.564
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 1.184,60
|Açılış
|: 105.902
|
|Önceki Kapanış
|: 105.380
|
106.930
En Düşük
105.902
14:015,7391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0037
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7510
|
5,7527
En Düşük
5,7265
14:016,3508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3648
En Düşük
6,3399
14:01269,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -1,58
|Açılış
|: 269,29
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,57
En Düşük
268,67
BIST En Aktif Hisseler
|HURGZ
|1,27
|87.031.040
|% 19,81
|
|YUNSA
|6,94
|43.677.773
|% 18,03
|
|BTCIM
|3,28
|19.369.962
|% 16,31
|
|CMBTN
|34,04
|14.306.908
|% 11,97
|
|MIPAZ
|2,19
|40.761.724
|% 11,73
|
|KLGYO
|2,93
|86.182.746
|% -8,72
|
|CRDFA
|1,93
|9.433.754
|% -8,53
|
|MEMSA
|0,17
|95.889
|% -5,56
|
|UMPAS
|0,52
|31.186
|% -5,45
|
|YAPRK
|5,40
|3.575.333
|% -3,91
|
|THYAO
|14,06
|1.149.377.384
|% 2,70
|
|GARAN
|10,11
|360.099.248
|% 1,61
|
|ASELS
|19,29
|273.206.590
|% 0,89
|
|PETKM
|3,72
|268.298.025
|% 1,92
|
|TUPRS
|122,30
|201.076.512
|% -0,81
|
|THYAO
|14,06
|1.149.377.384
|% 2,70
|
|PETKM
|3,72
|268.298.025
|% 1,92
|
|HURGZ
|1,27
|87.031.040
|% 19,81
|
|KRDMD
|2,37
|163.465.907
|% 1,28
|
|TIRE
|2,31
|132.447.168
|% 10,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4186
|7,4558
|% 0,40
|
|Frank
|5,7751
|5,8099
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5267
|1,5343
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.458
|-8,73
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|1.787
|1.814
|-14,00
|
|Tam
|1.778
|1.822
|-15,63
|
|Yarım
|859
|882
|-7,56
|
|Çeyrek
|431
|441
|-3,78
|
|Gümüş.Ons
|16,77
|16,79
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,32
|63,32
|0,02
|