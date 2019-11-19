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***DSI* *DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

19.11.2019 17:13
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***DSI******DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

Konu :Deutsche Bank AG tarafından 19/11/2019 tarihinde ihraç edilen yatırım kuruluşu varantlarının alış/satış fiyatları Deutsche Bank AG tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını ise Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin üstleneceği  yatırım kuruluşu varantlarının alış ve satış fiyatları ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.Söz konusu fiyatlar sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyatlar olup, yatırım kuruluşu varantlarının BİAŞ'de işlem görmeye başlamasından itibaren alış/satış fiyatları değişiklik gösterebilecek ve seans boyunca açılış fiyatından işlem görmeye devam etmesi esas olmayacaktır. Şirketimiz söz konusu varantların piyasa yapıcısı olarak seans boyunca açılış fiyatlarından kotasyon girme veya işlem yapma hususunda herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.  Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799667


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MARKA 0,92 9.977.893 % 15,00  
OYLUM 4,15 18.636.147 % 14,96  
MTRYO 1,81 13.566.268 % 14,56  
DIRIT 1,07 8.197.878 % 11,46  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3496 7,3865 % -0,83  
Frank 5,7336 5,7681 % -0,86  
Riyal 1,5162 1,5238 % -0,65  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.473 1.473 1,23  
Altın Gr. 270 270 -1,75  
Cumhuriyet 1.790 1.817 -8,00  
Tam 1.781 1.826 -9,15  
Yarım 861 883 -4,43  
Çeyrek 432 442 -2,21  
Gümüş.Ons 17,09 17,12 0,06  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 -0,01  
B. Petrol 61,38 61,38 -1,06  
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