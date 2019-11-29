***DSI* *DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.11.2019 09:32
***DSI******DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [DBAGL]
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/11/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu :Deutsche Bank AG Varant/Sertifika Alım Satım İşlem Bildirimleri Deutsche Bank AG tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.tarafından yürütülen varant/sertifikaların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 22/11/2019 - 28/11/2019 dönemine ilişkin yapılan varant/sertifika alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır. Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800898
BIST
11:58107.214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 87,35
|Açılış
|: 107.300
|
|Önceki Kapanış
|: 107.126
|
107.670
En Düşük
107.070
11:585,7467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0138
|Açılış
|: 5,7420
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7620
|
5,7671
En Düşük
5,7399
11:586,3287
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0183
|Açılış
|: 6,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3528
En Düşük
6,3254
11:58269,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,63
|Açılış
|: 269,45
|
|Önceki Kapanış
|: 270,08
|
270,51
En Düşük
269,20
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|63,65
|4.228.693
|% 14,68
|
|SMART
|6,17
|95.187.185
|% 13,00
|
|FLAP
|3,91
|37.605.457
|% 12,68
|
|DMSAS
|3,08
|28.906.322
|% 10,39
|
|EGCYH
|0,11
|44.619
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,14
|1.263
|% -6,67
|
|HUBVC
|14,30
|426.297
|% -5,24
|
|MEPET
|1,87
|18.096.268
|% -4,10
|
|CEOEM
|8,28
|2.359.916
|% -3,83
|
|DERAS
|2,86
|12.455.608
|% -3,70
|
|THYAO
|13,74
|459.194.986
|% -0,58
|
|GARAN
|10,14
|171.891.346
|% 0,50
|
|KRDMD
|2,38
|143.856.190
|% 0,00
|
|EREGL
|7,96
|102.929.162
|% 1,14
|
|SISE
|5,03
|98.215.536
|% 0,80
|
|KRDMD
|2,38
|143.856.190
|% 0,00
|
|THYAO
|13,74
|459.194.986
|% -0,58
|
|ISFIN
|2,68
|85.534.359
|% 1,90
|
|BJKAS
|2,64
|53.625.201
|% 4,76
|
|SISE
|5,03
|98.215.536
|% 0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4012
|7,4383
|% -0,18
|
|Frank
|5,7353
|5,7699
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5293
|1,5370
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.456
|1.457
|-1,82
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|1.788
|1.815
|-2,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|-2,97
|
|Yarım
|860
|882
|-1,44
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,72
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,91
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,91
|62,91
|-0,37
|
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