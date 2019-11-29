DSI* *DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

BIST En Aktif Hisseler
|IHLAS
|0,78
|123.246.915
|% 20,00
|AVTUR
|1,87
|37.526.520
|% 19,11
|BJKAS
|2,91
|305.758.555
|% 15,48
|BSOKE
|1,36
|175.638.397
|% 15,25
|MTRYO
|2,99
|627.405
|% 15,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,4135
|7,4507
|% -0,01
|Frank
|5,7247
|5,7592
|% -0,30
|Riyal
|1,5279
|1,5356
|% -0,22
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.464
|1.464
|5,75
|Altın Gr.
|271
|271
|0,73
|Cumhuriyet
|1.787
|1.814
|-3,00
|Tam
|1.779
|1.823
|-3,73
|Yarım
|860
|882
|-1,80
|Çeyrek
|431
|441
|-0,90
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,04
|0,12
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,01
|B. Petrol
|60,68
|60,68
|-2,60
Seans Raporu
- 17:57XU100 Endeks 106, 845 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 7, 014.00 milyon TL de
- 17:56MEPET Yüzde -3.59 oranında düşüşle 1.88 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 992, 470 adet işlem
- 17:55UTPYA Yüzde -5.05 oranında düşüşle 4.51 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 705, 150 adet işlem
- 17:52 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, BIMAS, PGSUS
- 17:52XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -324, 01 kaybederek (% -0.32 ) 102, 335