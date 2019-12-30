***DSI* *DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
30.12.2019 09:35
***DSI******DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Deutsche Bank AG tarafından ihraç edilen varantların yurtdışı resmi tatili nedeniyle işlem sıralarının kapalı olacağı tarihler Deutsche Bank AG tarafından DAX endeksine dayalı olarak ihraç edilen varantların dayanaklarını oluşturan ülke piyasasının resmi tatil olması nedeniyle yatırımcıların mağduriyetini engellemek üzere Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 6.3 maddesinde yer alan "Dayanak varlığın işlem gördügü piyasaların
kapalı olması veya ihraççı kuruluşun faaliyetlerini sürdürdüğü ülkelerde resmi tatil olması durumunda kotasyon verilmez ya da söz konusu menkul
kıymetlerin işlem sıralarının geçici olarak kapatılması Borsadan talep edilir." hükmü çerçevesinde piyasa yapıcılığını yürüttüğümüz varantların işlem
sıralarının kapalı olacağı tarihleri içeren tablo PDF olarak ekte yer almaktadır.
Deutsche Securities Menkul Degerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805705
BIST
13:40114.923
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 1.239,84
|Açılış
|: 114.057
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
114.962
En Düşük
114.057
13:405,9486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0090
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9520
|
5,9539
En Düşük
5,9423
13:406,6604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 6,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6724
En Düşük
6,6472
13:40289,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,26
|Açılış
|: 289,17
|
|Önceki Kapanış
|: 289,43
|
290,06
En Düşük
289,08
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|5,68
|8.260.447
|% 19,83
|
|INFO
|8,00
|74.156
|% 14,45
|
|ISGYO
|1,76
|444.679.520
|% 14,29
|
|IHYAY
|1,03
|78.698.500
|% 13,19
|
|IHLGM
|1,20
|243.915.820
|% 10,09
|
|FRIGO
|11,79
|200.206
|% -10,00
|
|SELGD
|1,87
|447.360
|% -9,66
|
|EGCYH
|0,22
|53.763
|% -8,33
|
|EGCYO
|0,35
|83.762
|% -7,89
|
|ATSYH
|0,92
|942
|% -7,07
|
|THYAO
|14,26
|760.228.705
|% 2,22
|
|ASELS
|20,16
|522.197.292
|% 2,49
|
|ISGYO
|1,76
|444.679.520
|% 14,29
|
|KRDMD
|2,69
|256.573.088
|% 2,67
|
|IHLGM
|1,20
|243.915.820
|% 10,09
|
|ISGYO
|1,76
|444.679.520
|% 14,29
|
|IHLAS
|0,93
|218.859.837
|% 6,90
|
|IHLGM
|1,20
|243.915.820
|% 10,09
|
|ALBRK
|1,55
|185.875.050
|% 1,97
|
|KRDMD
|2,69
|256.573.088
|% 2,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7808
|7,8198
|% 0,18
|
|Frank
|6,0947
|6,1315
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5812
|1,5892
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.512
|0,92
|
|Altın Gr.
|289
|289
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|1.915
|1.944
|-6,00
|
|Tam
|1.906
|1.953
|-1,89
|
|Yarım
|921
|945
|-0,92
|
|Çeyrek
|462
|472
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,85
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|67,19
|67,19
|0,32
|