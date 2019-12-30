***DSI* *DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***DSI******DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [DBAGL]İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKonu: Deutsche Bank AG tarafından ihraç edilen varantların yurtdışı resmi tatili nedeniyle işlem sıralarının kapalı olacağı tarihler Deutsche Bank AG tarafından DAX endeksine dayalı olarak ihraç edilen varantların dayanaklarını oluşturan ülke piyasasının resmi tatil olması nedeniyle yatırımcıların mağduriyetini engellemek üzere Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 6.3 maddesinde yer alan "Dayanak varlığın işlem gördügü piyasalarınkapalı olması veya ihraççı kuruluşun faaliyetlerini sürdürdüğü ülkelerde resmi tatil olması durumunda kotasyon verilmez ya da söz konusu menkulkıymetlerin işlem sıralarının geçici olarak kapatılması Borsadan talep edilir." hükmü çerçevesinde piyasa yapıcılığını yürüttüğümüz varantların işlemsıralarının kapalı olacağı tarihleri içeren tablo PDF olarak ekte yer almaktadır.Deutsche Securities Menkul Degerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805705BIST