***DSI* *DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
31.12.2019 18:59
***DSI******DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Konu :Deutsche Bank AG tarafından ihraç edilen 31/12/2019 vadeli yurtiçi dayanak varlık ve göstergelere dayalı varantların itfa fiyatları Deutsche Bank AG tarafından ihraç edilen ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören 31 Aralık 2019 vadeli yurtiçi dayanak varlık ve göstergelere dayalı varantların vade sonu itfa fiyatlarını içeren tablo ekte yer almaktadır. Sermaye Piyasası Aracı Notunun 4.1.13 nolu maddesinde yer alan "Vade sonunda piyasa kapandıktan sonra İhraççı tarafından vade sonu Dayanak Varlık/Gösterge Uzlaşı değeri açıklanarak yatırımcılara duyurulur. Uluslararası Dayanak Varlık/Göstergeler için Dayanak Varlık/Gösterge Uzlaşı değeri zaman dilimi farklarından dolayı vade sonundan bir gün sonra açıklanabilir." ifadesi çerçevesinde Uluslararası endekslere ( S&P500, DAX, Dow Jones Industrial Average, NASDAQ 100 Endekslerine) dayalı varantların itfa fiyatları 02/01/2020 tarihinde açıklanacaktır. Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806233
BIST
18:05114.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -329,01
|Açılış
|: 115.072
|
|Önceki Kapanış
|: 114.754
|
115.312
En Düşük
114.419
18:055,9512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 5,9510
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9522
En Düşük
5,9419
18:056,6845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0188
|Açılış
|: 6,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6902
En Düşük
6,6569
18:05291,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,27
|Açılış
|: 291,00
|
|Önceki Kapanış
|: 289,73
|
291,79
En Düşük
289,62
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|22,08
|139.093.661
|% 19,93
|
|IHGZT
|6,81
|18.117.627
|% 19,89
|
|IHEVA
|3,13
|6.730.621
|% 15,93
|
|ISATR
|165.830,00
|165.830
|% 15,00
|
|ADBGR
|7,13
|33.286.103
|% 14,45
|
|KLGYO
|3,79
|161.169.758
|% -19,87
|
|EGCEY
|0,39
|112.239
|% -9,30
|
|EGCYH
|0,20
|170.883
|% -9,09
|
|ASLAN
|39,96
|22.162.439
|% -8,64
|
|EGCYO
|0,32
|62.820
|% -8,57
|
|THYAO
|14,46
|1.273.119.506
|% 1,05
|
|ASELS
|20,94
|761.233.949
|% 2,25
|
|PETKM
|3,81
|571.048.345
|% 1,87
|
|ISGYO
|1,76
|473.314.863
|% 1,15
|
|HALKB
|5,91
|375.693.691
|% -0,34
|
|ISGYO
|1,76
|473.314.863
|% 1,15
|
|IHLGM
|1,20
|212.456.969
|% -1,64
|
|ALBRK
|1,53
|245.824.987
|% -1,29
|
|EKGYO
|1,46
|225.676.002
|% -0,68
|
|PETKM
|3,81
|571.048.345
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8527
|7,8921
|% 1,06
|
|Frank
|6,1235
|6,1604
|% 0,17
|
|Riyal
|1,5814
|1,5894
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.522
|1.522
|7,00
|
|Altın Gr.
|291
|291
|1,32
|
|Cumhuriyet
|1.926
|1.955
|10,00
|
|Tam
|1.919
|1.967
|11,60
|
|Yarım
|928
|951
|5,62
|
|Çeyrek
|465
|476
|2,81
|
|Gümüş.Ons
|17,91
|17,95
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|66,35
|66,35
|-0,30
|
Seans Raporu
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 167, 38 artarak (% 0.12 ) 139, 297
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17:58XU100
Endeks 114, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 8, 098.00 milyon TL de
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17:58TKNSA
Yüzde 5.90 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 237, 061 adet işlem
-
17:56MTRYO
Yüzde 14.37 oranında artışla 8.12 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 482 adet işlem
-
17:55ADBGR
Yüzde 18.14 oranında artışla 7.36 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 328, 407 adet işlem