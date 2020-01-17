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***DSI* *DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

17.01.2020 09:15
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***DSI******DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler [DBAGL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/01/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Konu :Deutsche Bank AG Varant/Sertifika Alım Satım İşlem Bildirimleri Deutsche Bank AG tarafından ihraç edilen ve  piyasa yapıcılığı Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.tarafından yürütülen varant/sertifikaların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 10/01/2020 - 16/01/2020 dönemine ilişkin yapılan varant/sertifika alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır. Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813288


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BNTAS 3,77 179.567.517 % 13,21  
GEDIK 8,00 9.606.992 % 13,15  
QNBFB 66,15 68.318.067 % 12,50  
DAGHL 5,36 7.820.570 % 12,13  
LIDFA 4,54 6.754.145 % 11,27  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6445 7,6828 % 0,13  
Frank 1,5571 1,5649 % 0,06  
Riyal 292,9440 293,0640 % 0,15  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.555 1.556 1,73  
Altın Gr. 293 293 0,29  
Cumhuriyet 1.937 1.966 14,00  
Tam 1.928 1.976 -7,97  
Yarım 932 956 -3,86  
Çeyrek 467 478 -1,93  
Gümüş.Ons 18,02 18,07 0,08  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 0,01  
B. Petrol 64,88 64,88 0,26  
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