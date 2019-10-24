***DSI*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***DSI*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9.000.000 8.409.615 28.851 28.851 28.851 1.339.203 1.339.203 8.444.817 5.050.534 8.479.728 40.752.748 40.752.748Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-1.339.203 -1.339.203 1.328.900 -10.303 -10.303Düzeltmelerden Sonraki Tutar9.000.000 8.409.615 28.851 28.851 28.851 8.444.817 6.379.434 8.479.728 40.742.445 40.742.445Transferler719.239 7.760.489 -8.479.728 -719.239 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-16.253 -16.253 -16.253 8.448.529 8.448.529 8.432.276 8.432.276Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-16.253 -16.253 -16.253 0Kar Payları-7.642.394 0 -7.642.394 -7.642.394Dönem Sonu Bakiyeler9.000.000 8.409.615 12.598 12.598 12.598 0 0 9.164.056 6.497.529 8.448.529 41.532.327 41.532.327Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9.000.000 8.409.615 35.407 35.407 35.407 0 9.164.056 6.497.529 9.404.046 15.901.575 42.510.653 42.510.653Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-36.303 -36.303 -36.303 0Kar Payları10 0 0Dönem Sonu Bakiyeler9.000.000 8.409.615 -896 -896 -896 9.164.056 15.901.575 3.129.865 19.031.440 45.604.215 45.604.215Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.450.989 624.755Dönem Karı (Zararı)3.129.865 8.448.529Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.129.865 8.448.529Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.456.485 5.779.098Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8 1.680.885 159.676Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler671.577 3.423.565Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 847.041 2.243.200Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler256.982 -47.343İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.460.495 -9.110.662Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.068.679 7.931.853Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-360.894 -9.215.127Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.733.631 -7.452.658Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler235.447 -374.730Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.125.855 5.116.965Vergi İadeleri (Ödemeleri)11 -1.417.585 -2.869.919Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)742.719 -1.622.291YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-136.594 -257.405Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -136.594 -257.405FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.434.798 -7.642.394Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.434.798 0Ödenen Temettüler0 -7.642.394YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.879.597 -7.275.044NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.879.597 -7.275.044DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 35.881.593 28.980.769DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 38.761.190 21.705.725Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 38.774.994 35.898.747Ticari Alacaklar5 39.930.654 29.861.975İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar12 943.105 565.546İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 38.987.549 29.296.429Diğer Alacaklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler301.705 184.331Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 0 680.541ARA TOPLAM79.007.353 66.625.594TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR79.007.353 66.625.594DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.913.254 1.841.254Diğer Alacaklar10.083.930 9.841.947İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 10.083.930 9.841.947Maddi Duran Varlıklar236.492 318.608Mobilya ve Demirbaşlar7 236.492 318.608Kullanım Hakkı Varlıkları8 395.398 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar175.496 119.200Bilgisayar Yazılımları7 175.496 119.200Ertelenmiş Vergi Varlığı11 909.557 302.116Diğer Duran Varlıklar76.358 74.821TOPLAM DURAN VARLIKLAR13.790.485 12.497.946TOPLAM VARLIKLAR92.797.838 79.123.540KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 545.502 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar545.502 0Ticari Borçlar5 41.731.242 32.865.413İlişkili Taraflara Ticari Borçlar12 41.500.487 32.534.568İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 230.755 330.845Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar465 1.868Diğer Borçlar150 4.552İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar150 4.552Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11 105.401 0Kısa Vadeli Karşılıklar3.716.664 2.335.054Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.902.247 2.184.250Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9,12 1.814.417 150.804Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler452.499 897.593ARA TOPLAM46.551.923 36.104.480TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER46.551.923 36.104.480UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar641.700 508.407Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar641.700 508.407TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER641.700 508.407TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER47.193.623 36.612.887ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar45.604.215 42.510.653Ödenmiş Sermaye10 9.000.000 9.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 8.409.615 8.409.615Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10 -896 35.407Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 9.164.056 9.164.056Diğer Yedekler0 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 15.901.575 6.497.529Net Dönem Karı veya Zararı10 3.129.865 9.404.046TOPLAM ÖZKAYNAKLAR45.604.215 42.510.653TOPLAM KAYNAKLAR92.797.838 79.123.540Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3 15.901.622 25.554.042 4.352.797 5.942.884TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.901.622 25.554.042 4.352.797 5.942.884BRÜT KAR (ZARAR)15.901.622 25.554.042 4.352.797 5.942.884Genel Yönetim Giderleri-15.810.208 -15.226.901 -4.776.731 -5.402.335Pazarlama Giderleri-2.975.394 -3.430.184 -862.936 -1.129.304Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.963 2.387 1.828 83Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-9.139 -18.920 432 1.362ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.891.156 6.880.424 -1.284.610 -587.310Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler91.878 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.799.278 6.880.424 -1.284.610 -587.310Finansman Gelirleri7.094.301 4.752.748 2.063.312 2.041.158Finansman Giderleri-318.117 -815.945 92.527 -562.531SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.976.906 10.817.227 871.229 891.317Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-847.041 -2.368.698 -192.344 -173.284Dönem Vergi (Gideri) Geliri11 -1.445.406 -3.211.941 -362.695 -585.701Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 598.365 843.243 170.351 412.417SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.129.865 8.448.529 678.885 718.033DÖNEM KARI (ZARARI)3.129.865 8.448.529 678.885 718.033Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.129.865 8.448.529 678.885 718.033Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-36.303 -16.253 -17.929 -21.639Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-45.379 -20.317 -22.412 -27.049Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler9.076 4.064 4.483 5.410Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi11 9.076 4.064 4.483 5.410Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-36.303 -16.253 -17.929 -21.639TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.093.562 8.432.276 660.956 696.394Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.093.562 8.432.276 660.956 696.394http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794571BIST