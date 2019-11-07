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***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

07.11.2019 10:14
GÜNCEL HABERLER

***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin İhraç Tavanı Alınmak Üzere Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 07.11.2019
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
07.11.2019 tarih ve 2019-15 sayılı karar örneği ekte pdf dosya olarak verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Borçlanma İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797128


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