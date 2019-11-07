***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.11.2019 10:14
***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin İhraç Tavanı Alınmak Üzere Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 07.11.2019
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
07.11.2019 tarih ve 2019-15 sayılı karar örneği ekte pdf dosya olarak verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Borçlanma İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797128
BIST
10:33102.308
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 1.164,57
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
102.346
En Düşük
101.812
10:335,7466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0027
|Açılış
|: 5,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7642
En Düşük
5,7366
10:336,3714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3858
En Düşük
6,3550
10:33274,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -1,54
|Açılış
|: 274,12
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
274,01
BIST En Aktif Hisseler
|YESIL
|14,90
|10.642.331
|% 19,20
|
|TGSAS
|3,47
|6.173.494
|% 9,46
|
|BUCIM
|5,26
|7.285.308
|% 6,69
|
|IZMDC
|3,68
|4.298.826
|% 6,05
|
|SRVGY
|5,90
|155.488
|% 4,42
|
|ODAS
|1,57
|50.928.050
|% -10,29
|
|KLMSN
|16,73
|15.061.768
|% -7,06
|
|ERBOS
|22,36
|6.443.304
|% -6,05
|
|QNBFL
|35,00
|170.178
|% -5,35
|
|DOKTA
|31,50
|10.709
|% -4,55
|
|THYAO
|12,10
|259.382.636
|% 1,34
|
|GARAN
|9,65
|93.963.056
|% 1,69
|
|PETKM
|3,63
|85.687.017
|% 2,25
|
|KRDMD
|2,29
|54.818.992
|% 0,88
|
|TTKOM
|6,53
|53.466.211
|% 2,03
|
|ODAS
|1,57
|50.928.050
|% -10,29
|
|KRDMD
|2,29
|54.818.992
|% 0,88
|
|PETKM
|3,63
|85.687.017
|% 2,25
|
|THYAO
|12,10
|259.382.636
|% 1,34
|
|BJKAS
|2,17
|32.971.915
|% -0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3499
|7,3867
|% -0,26
|
|Frank
|5,7534
|5,7881
|% -0,31
|
|Riyal
|1,5255
|1,5331
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.486
|1.487
|-4,58
|
|Altın Gr.
|275
|275
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|-4,00
|
|Tam
|1.819
|1.864
|-0,28
|
|Yarım
|879
|902
|-0,13
|
|Çeyrek
|441
|451
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,61
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,78
|61,78
|0,04
|
Seans Raporu
daha fazla
-
10:49BUCIM
Yüzde 6.90 oranında artışla 5.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 407, 311 adet işlem
-
10:47VESTL
Yüzde 4.41 oranında artışla 10.90 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 375, 501 adet işlem
-
10:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1447, 16 artarak (% 1.16 ) 126, 298
-
10:45
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi USAS, ODAS, KRDMD
-
10:45
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, YESIL, ISATR