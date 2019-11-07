***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin İhraç Tavanı Alınmak Üzere Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 07.11.2019İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk Açıklamalar07.11.2019 tarih ve 2019-15 sayılı karar örneği ekte pdf dosya olarak verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Borçlanma İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797128BIST