***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
14.11.2019 12:07
***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi BORÇLANMA ARACI İHRAÇ BAŞVURUSU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 07.11.2019
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 14.11.2019
Ek Açıklamalar
Yönetim kurulumuzun 07/11/2019 tarih ve 2019-15 sayılı kararına istinaden I. 14/11/2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na borçlanma aracı ihraç başvurusunda bulunulmuştur. II. 14/11/2019 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye, borçlanma aracı ihraç başvurumuz ile ilgili olarak, işlem görme başvurusu yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798850
BIST
15:18103.916
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -911,88
|Açılış
|: 104.307
|
|Önceki Kapanış
|: 104.828
|
105.165
En Düşük
103.563
15:185,7556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0178
|Açılış
|: 5,7560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7530
|
5,7800
En Düşük
5,7327
15:186,3337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0140
|Açılış
|: 6,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3698
En Düşük
6,3101
15:18271,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 1,51
|Açılış
|: 271,61
|
|Önceki Kapanış
|: 270,10
|
273,15
En Düşük
269,74
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|2,64
|96.906.998
|% 17,86
|
|KLNMA
|38,56
|16.453.003
|% 14,97
|
|RYGYO
|2,35
|8.243.888
|% 13,53
|
|PINSU
|2,26
|21.479.560
|% 10,78
|
|FLAP
|3,38
|84.488.125
|% 9,03
|
|METRO
|2,53
|80.790.146
|% -12,15
|
|METAL
|0,91
|67.553
|% -9,00
|
|MERIT
|14,38
|6.301
|% -6,74
|
|AYEN
|2,85
|18.894.683
|% -6,56
|
|SMART
|3,24
|16.492.820
|% -6,09
|
|THYAO
|13,66
|2.405.689.594
|% -0,22
|
|ASELS
|19,02
|373.090.733
|% -1,35
|
|PGSUS
|75,10
|329.090.239
|% -1,18
|
|GARAN
|9,79
|325.244.506
|% -1,61
|
|HALKB
|5,76
|264.958.885
|% -3,03
|
|THYAO
|13,66
|2.405.689.594
|% -0,22
|
|KRDMD
|2,32
|236.711.241
|% -2,11
|
|ISFIN
|2,72
|186.759.392
|% 1,87
|
|EKGYO
|1,28
|84.430.324
|% -1,54
|
|PETKM
|3,65
|217.600.097
|% -1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3682
|7,4051
|% 0,19
|
|Frank
|5,7981
|5,8330
|% 0,33
|
|Riyal
|1,5303
|1,5380
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.470
|5,05
|
|Altın Gr.
|271
|271
|1,39
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|6,00
|
|Tam
|1.794
|1.839
|5,87
|
|Yarım
|867
|890
|2,84
|
|Çeyrek
|435
|445
|1,42
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,09
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,02
|
|B. Petrol
|62,97
|62,97
|0,60
|
Seans Raporu
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15:30XU100
Endeks 103, 940 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 85 altında . İşlem hacmi 7, 452.00 milyon TL de
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15:25
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15:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -881, 09 kaybederek (% -0.87 ) 99, 895
-
15:25
PINSU, KLNMA, INFO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:25
Bu seansda işlem gören 316 hisse senedinden 140 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 128 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 48 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem