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***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

14.11.2019 12:07
GÜNCEL HABERLER



***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi BORÇLANMA ARACI İHRAÇ BAŞVURUSU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 07.11.2019
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 14.11.2019

Ek Açıklamalar
Yönetim kurulumuzun 07/11/2019 tarih ve 2019-15 sayılı kararına istinaden I. 14/11/2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na borçlanma aracı ihraç başvurusunda bulunulmuştur. II. 14/11/2019 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye, borçlanma aracı ihraç başvurumuz ile ilgili olarak, işlem görme başvurusu yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798850


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Cumhuriyet 1.806 1.833 6,00  
Tam 1.794 1.839 5,87  
Yarım 867 890 2,84  
Çeyrek 435 445 1,42  
Gümüş.Ons 17,05 17,09 0,13  
Gümüş Gr. 3,15 3,15 0,02  
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