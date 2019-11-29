***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi BORÇLANMA ARACI İHRAÇ BAŞVURUSUNUN SONUCUYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 14.11.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz 300.000.000.-TL ihraç tavanı tutarlı borçlanma aracı ihraç başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulunun 28.11.2019 tarih ve 69/1557 sayılı toplantısında 120.000.000.-TL ihraç tavanı tutarıyla onaylanmıştır.Yetkili Organ Karar Tarihi 07.11.2019İhraç Tavanı Tutarı 120.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 14.11.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 28.11.2019İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 28.11.2020Ek Açıklamalar14.11.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz 300.000.000.-TL ihraç tavanı tutarlı borçlanma aracı ihraç başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulunun 28.11.2019 tarih ve 69/1557 sayılı toplantısında 120.000.000.-TL ihraç tavanı tutarıyla onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801042BIST