***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 54.500.000.-TL Nominal Değerli Finansman Bonosunun İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.05.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 120.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 18.10.2019Vade (Gün Sayısı) 94Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 26Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 28,62Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDSTFE1913Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 16.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 54.500.000İhraç Fiyatı 0,93724Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 18.10.2019Kayıt Tarihi 17.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.10.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 54.500.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRFDSTFE1913 ISIN kodlu 54.500.000.-TL nominal değerli finansman bonosu 18.10.2019 tarihinde itfa edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793890BIST