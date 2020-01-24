***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 33.500.000.-TL Nominal Değerli Finansman Bonosunun İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.05.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 120.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 24.01.2020Vade (Gün Sayısı) 98Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,08Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDSTF12014Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 18.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 33.500.000İhraç Fiyatı 0,95635Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 24.01.2020Kayıt Tarihi 23.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.01.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 33.500.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRFDSTF12014 ISIN kodlu 33.500.000.-TL nominal değerli finansman bonosu 24.01.2020 tarihinde itfa edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814266BIST