***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.10.2019 16:46
***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Finansman Bonosu 22.10.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793934
BIST
17:1098.440
En Yüksek
|Değişim
|: 3,73%
|| 3.543,34
|Açılış
|: 98.406
|
|Önceki Kapanış
|: 94.896
|
98.731
En Düşük
98.002
17:105,7921
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0337
|Açılış
|: 5,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8680
|
5,8301
En Düşük
5,7547
17:106,4540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0343
|Açılış
|: 6,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5150
|
6,4898
En Düşük
6,4056
17:10277,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -2,34
|Açılış
|: 277,15
|
|Önceki Kapanış
|: 279,47
|
279,68
En Düşük
275,59