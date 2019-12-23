***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Altunç Kumova 39.998.918,82 TRY 99,99http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804793BIST