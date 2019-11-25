***DSVAR*** DEREN VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Devrolmaya İlişkin Bildirim
25.11.2019 17:18
***DSVAR*** DEREN VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Devrolmaya İlişkin Bildirim )
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Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/11/2019
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi
31/10/2019
Devrolunan Şirketin Unvanı
Deren Varlık Yönetim A.Ş.
Pay Değiştirme Oranı
Tescil Tarihi
-
Pay Dağıtım Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun almış olduğu 25.11.2019 tarih 2019-09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, "Devir olan şirketimiz" Deren Varlık Yönetim A.Ş.'nin tüm hak ve vecibeleri ile bir bütün halinde, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. Maddeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 155 inci maddesinin 1 inci fıkrasının b bendi ve 156 ıncı maddesi hükümleri gereğince kolaylaştırılmış birleşme hükümlerine göre bütün aktif ve pasifleriyle birlikte devir olmak suretiyle İstanbul Ticaret Sicil Odası'na 190964-5 sicil numarası ile kayıtlı, aynı sektör kolunda faaliyet gösteren "Devir alan şirket" Denge Varlık Yönetim A.Ş.' ile birleştirilmesi için gereken izinlerin alınması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800339
BIST
18:05105.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -1.205,94
|Açılış
|: 107.193
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|Önceki Kapanış
|: 106.588
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107.846
En Düşük
105.222
18:055,7461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0324
|Açılış
|: 5,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
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5,7539
En Düşük
5,7003
18:056,3285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0288
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
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6,3363
En Düşük
6,2911
18:05269,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,41
|Açılış
|: 269,04
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|Önceki Kapanış
|: 268,63
|
269,86
En Düşük
267,39
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|14,48
|10.749.575
|% 19,97
|
|VAKFN
|2,67
|59.267.269
|% 19,73
|
|MTRYO
|2,34
|4.782.246
|% 14,71
|
|OZBAL
|1,72
|9.764.665
|% 14,67
|
|TSPOR
|1,84
|161.314.859
|% 14,29
|
|VKGYO
|2,17
|119.071.945
|% -7,26
|
|IHYAY
|0,90
|41.824.779
|% -7,22
|
|RYGYO
|2,35
|3.296.374
|% -6,37
|
|DYOBY
|4,20
|13.515.765
|% -5,83
|
|AKFGY
|2,87
|2.493.984
|% -5,59
|
|THYAO
|13,44
|2.220.216.269
|% -1,47
|
|GARAN
|9,93
|579.960.765
|% -1,88
|
|KRDMD
|2,40
|522.057.358
|% 1,27
|
|PETKM
|3,66
|432.375.690
|% -1,35
|
|ASELS
|18,72
|429.895.266
|% -2,80
|
|KRDMD
|2,40
|522.057.358
|% 1,27
|
|THYAO
|13,44
|2.220.216.269
|% -1,47
|
|EKGYO
|1,46
|206.569.968
|% 0,00
|
|PETKM
|3,66
|432.375.690
|% -1,35
|
|IEYHO
|0,41
|42.076.974
|% -2,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3856
|7,4226
|% 1,00
|
|Frank
|5,7315
|5,7660
|% 0,45
|
|Riyal
|1,5262
|1,5339
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.459
|1.459
|-3,34
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,48
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-1,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|0,16
|
|Yarım
|860
|882
|0,08
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,04
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,98
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|62,34
|62,34
|-0,03
|
Seans Raporu
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