***DSVAR*** DEREN VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Devrolmaya İlişkin Bildirim









***DSVAR*** DEREN VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Devrolmaya İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDevrolma İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi25/11/2019Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi31/10/2019Devrolunan Şirketin UnvanıDeren Varlık Yönetim A.Ş.Pay Değiştirme OranıTescil TarihiPay Dağıtım TarihiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu'nun almış olduğu 25.11.2019 tarih 2019-09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, "Devir olan şirketimiz" Deren Varlık Yönetim A.Ş.'nin tüm hak ve vecibeleri ile bir bütün halinde, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. Maddeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 155 inci maddesinin 1 inci fıkrasının b bendi ve 156 ıncı maddesi hükümleri gereğince kolaylaştırılmış birleşme hükümlerine göre bütün aktif ve pasifleriyle birlikte devir olmak suretiyle İstanbul Ticaret Sicil Odası'na 190964-5 sicil numarası ile kayıtlı, aynı sektör kolunda faaliyet gösteren "Devir alan şirket" Denge Varlık Yönetim A.Ş.' ile birleştirilmesi için gereken izinlerin alınması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800339BIST