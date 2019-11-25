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***DSVAR*** DEREN VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Devrolmaya İlişkin Bildirim

25.11.2019 17:18
GÜNCEL HABERLER



***DSVAR*** DEREN VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Devrolmaya İlişkin Bildirim )

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Türkçe
Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/11/2019
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi
31/10/2019
Devrolunan Şirketin Unvanı
Deren Varlık Yönetim A.Ş.
Pay Değiştirme Oranı

Tescil Tarihi
-
Pay Dağıtım Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun almış olduğu 25.11.2019 tarih 2019-09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, "Devir olan şirketimiz" Deren Varlık Yönetim A.Ş.'nin tüm hak ve vecibeleri ile bir bütün halinde, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. Maddeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 155 inci maddesinin 1 inci fıkrasının b bendi ve 156 ıncı maddesi hükümleri gereğince kolaylaştırılmış birleşme hükümlerine göre bütün aktif ve pasifleriyle birlikte devir olmak suretiyle İstanbul Ticaret Sicil Odası'na 190964-5 sicil numarası ile kayıtlı, aynı sektör kolunda faaliyet gösteren "Devir alan şirket" Denge Varlık Yönetim A.Ş.' ile birleştirilmesi için gereken izinlerin alınması hususunda  Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800339


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