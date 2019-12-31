***DSVAR*** DEREN VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Devrolmaya İlişkin Bildirim
31.12.2019 15:54
***DSVAR*** DEREN VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Devrolmaya İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/11/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/12/2019
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi
31/10/2019
Devrolunan Şirketin Unvanı
DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.
Tescil Tarihi
Pay Dağıtım Tarihi
Açıklamalar
T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün vermiş olduğu izinlere istinaden alınan 31.12.2019 tarih 2019-10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'mıza istinaden, "Devir olan şirketimiz" Deren Varlık Yönetim A.Ş.'nin tüm hak ve vecibeleri ile bir bütün halinde, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. Maddeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 155 inci maddesinin 1 inci fıkrasının b bendi ve 156 ıncı maddesi hükümleri gereğince kolaylaştırılmış birleşme hükümlerine göre bütün aktif ve pasifleriyle birlikte devir olmak suretiyle İstanbul Ticaret Sicil Odası'na 190964-5 sicil numarası ile kayıtlı, aynı sektör kolunda faaliyet gösteren "Devir alan şirket" Denge Varlık Yönetim A.Ş.' ile birleştirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806160
BIST
16:05114.822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 68,20
|Açılış
|: 115.072
|
|Önceki Kapanış
|: 114.754
|
115.312
En Düşük
114.419
16:055,9513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0027
|Açılış
|: 5,9480
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9513
En Düşük
5,9419
16:056,6868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0211
|Açılış
|: 6,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6868
En Düşük
6,6569
16:05290,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,17
|Açılış
|: 290,90
|
|Önceki Kapanış
|: 289,73
|
291,78
En Düşük
289,62
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|6,81
|17.994.986
|% 19,89
|
|ISATR
|165.830,00
|165.830
|% 15,00
|
|ADBGR
|7,04
|18.559.559
|% 13,00
|
|IHEVA
|3,05
|4.036.110
|% 12,96
|
|KLMSN
|20,68
|79.296.271
|% 12,33
|
|KLGYO
|3,79
|158.335.073
|% -19,87
|
|NIBAS
|5,27
|15.612
|% -15,00
|
|EGCEY
|0,39
|64.532
|% -9,30
|
|EGCYH
|0,20
|133.339
|% -9,09
|
|ASLAN
|39,80
|19.986.337
|% -9,01
|
|THYAO
|14,42
|1.017.130.871
|% 0,77
|
|ASELS
|20,92
|654.038.141
|% 2,15
|
|PETKM
|3,79
|473.450.575
|% 1,34
|
|ISGYO
|1,73
|317.412.052
|% -0,57
|
|HALKB
|5,96
|290.382.621
|% 0,51
|
|ISGYO
|1,73
|317.412.052
|% -0,57
|
|PETKM
|3,79
|473.450.575
|% 1,34
|
|ODAS
|2,09
|242.595.741
|% 5,03
|
|KARSN
|1,58
|173.342.769
|% 2,60
|
|IHYAY
|1,05
|113.677.624
|% 1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8287
|7,8680
|% 0,75
|
|Frank
|6,1393
|6,1763
|% 0,43
|
|Riyal
|1,5814
|1,5893
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.521
|1.522
|6,59
|
|Altın Gr.
|291
|291
|1,18
|
|Cumhuriyet
|1.927
|1.956
|11,00
|
|Tam
|1.917
|1.965
|9,81
|
|Yarım
|927
|951
|4,75
|
|Çeyrek
|465
|475
|2,37
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,06
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|65,89
|65,89
|-0,76
|
Seans Raporu
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