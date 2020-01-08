***DSVAR*** DEREN VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Devrolmaya İlişkin Bildirim
08.01.2020 17:33
***DSVAR*** DEREN VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Devrolmaya İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/11/2019 ve 31.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/12/2019
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi
31/10/2019
Devrolunan Şirketin Unvanı
DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.
Tescil Tarihi
08/01/2020
Pay Dağıtım Tarihi
-
Açıklamalar
T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün vermiş olduğu izinlere istinaden alınan 31.12.2019 tarih 2019-10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'mıza istinaden, "Devir olan şirketimiz" Deren Varlık Yönetim A.Ş.'nin tüm hak ve vecibeleri ile bir bütün halinde, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. Maddeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 155 inci maddesinin 1 inci fıkrasının b bendi ve 156 ıncı maddesi hükümleri gereğince kolaylaştırılmış birleşme hükümlerine göre bütün aktif ve pasifleriyle birlikte devir olmak suretiyle İstanbul Ticaret Sicil Odası'na 190964-5 sicil numarası ile kayıtlı, aynı sektör kolunda faaliyet gösteren "Devir alan şirket" Denge Varlık Yönetim A.Ş.' ile birleştirilmesine karar verilmiş 08.01.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tescil olmuştur. Bu birleşme ile Deren Varlık Yönetim A.Ş. ticaret sicilinden terkin edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809496
BIST
18:05112.876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 276,13
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
18:055,9527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0201
|Açılış
|: 5,9610
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|Önceki Kapanış
|: 5,9780
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5,9850
En Düşük
5,9396
18:056,6183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
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|Açılış
|: 6,6260
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|Önceki Kapanış
|: 6,6650
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En Düşük
6,6114
18:05300,90
En Yüksek
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|: -0,33%
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|Açılış
|: 300,90
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|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
300,00
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|33.351,00
|2.413.450
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.532.746
|% 14,93
|
|HUBVC
|19,00
|89.001.697
|% 11,83
|
|BURVA
|12,90
|9.537.874
|% 10,92
|
|VKING
|2,87
|16.136.197
|% 10,81
|
|PAGYO
|6,02
|92.269.074
|% -16,74
|
|CRDFA
|2,46
|327.297
|% -14,88
|
|DAGI
|2,78
|46.939.975
|% -7,33
|
|DERAS
|3,78
|20.665.074
|% -6,44
|
|IHGZT
|5,15
|143.322
|% -6,36
|
|THYAO
|13,50
|2.700.201.134
|% -0,37
|
|ASELS
|22,26
|807.541.942
|% -0,62
|
|HALKB
|6,09
|592.480.896
|% 0,83
|
|GARAN
|11,10
|543.065.989
|% 4,42
|
|PETKM
|3,70
|527.734.274
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,59
|453.838.116
|% -0,63
|
|THYAO
|13,50
|2.700.201.134
|% -0,37
|
|KRDMD
|2,62
|439.798.286
|% 0,00
|
|ODAS
|2,15
|347.567.032
|% 4,37
|
|PETKM
|3,70
|527.734.274
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7921
|7,8312
|% -0,25
|
|Frank
|6,1171
|6,1540
|% -0,15
|
|Riyal
|1,5824
|1,5903
|% -0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.573
|0,66
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.031
|3,00
|
|Tam
|1.995
|2.044
|5,94
|
|Yarım
|964
|989
|2,87
|
|Çeyrek
|484
|494
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|18,29
|18,34
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,58
|67,58
|-0,69
|