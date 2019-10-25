GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DSVAR*** DEREN VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.10.2019 16:12
GÜNCEL HABERLER

***DSVAR*** DEREN VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDVYAE1916 ISIN kodlu bonoların 7. kupon ve anapara ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.09.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 46.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 214
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDVYAE1916
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 22.03.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.03.2019
Vade Başlangıç Tarihi 25.03.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 9.000.000
Kupon Sayısı 7

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.04.2019 22.04.2019 24.04.2019 2,1157 25,7405 29,01 Evet
2 24.05.2019 23.05.2019 24.05.2019 2,3224 28,2556 32,2237 Evet
3 24.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 2,7112 31,9222 37,0218 Evet
4 25.07.2019 24.07.2019 25.07.2019 2,3634 27,8271 31,6574 Evet
5 26.08.2019 23.08.2019 26.08.2019 2,2258 25,3877 28,543 Evet
6 26.09.2019 25.09.2019 26.09.2019 2,0302 23,904 26,6992 Evet
7 25.10.2019 24.10.2019 25.10.2019 1,7869 22,49 24,9714 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.10.2019 24.10.2019 25.10.2019 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Deren Varlık Yönetim A.Ş.' nin 9.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen TRFDVYAE1916 ISIN kodlu bonoların 7.kupon ve ana para ödemesi işlemi 25.10.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794802


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:29100.314
Değişim :  -0,03% |  -31,38
Açılış :  100.272  
Önceki Kapanış :  100.346  
En Yüksek
100.673 En Düşük
100.043
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BOSSA 5,74 41.616.908 % 19,83  
DITAS 7,75 12.883.207 % 18,50  
KLMSN 11,79 17.526.584 % 15,59  
IHGZT 2,64 1.043.472 % 14,29  
DOBUR 3,66 21.908.011 % 12,62  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3673 7,4043 % -0,28  
Frank 5,7790 5,8139 % -0,15  
Riyal 1,5318 1,5395 % -0,05  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.513 1.513 8,80  
Altın Gr. 280 280 1,18  
Cumhuriyet 1.856 1.884 11,00  
Tam 1.845 1.891 10,36  
Yarım 892 915 5,01  
Çeyrek 447 457 2,50  
Gümüş.Ons 18,27 18,29 0,45  
Gümüş Gr. 3,38 3,38 0,07  
B. Petrol 60,98 60,98 -0,69  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru