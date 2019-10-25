***DSVAR*** DEREN VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.10.2019 16:12
***DSVAR*** DEREN VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDVYAE1916 ISIN kodlu bonoların 7. kupon ve anapara ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.09.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 46.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 214
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDVYAE1916
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 22.03.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.03.2019
Vade Başlangıç Tarihi 25.03.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 9.000.000
Kupon Sayısı 7
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.04.2019 22.04.2019 24.04.2019 2,1157 25,7405 29,01 Evet
2 24.05.2019 23.05.2019 24.05.2019 2,3224 28,2556 32,2237 Evet
3 24.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 2,7112 31,9222 37,0218 Evet
4 25.07.2019 24.07.2019 25.07.2019 2,3634 27,8271 31,6574 Evet
5 26.08.2019 23.08.2019 26.08.2019 2,2258 25,3877 28,543 Evet
6 26.09.2019 25.09.2019 26.09.2019 2,0302 23,904 26,6992 Evet
7 25.10.2019 24.10.2019 25.10.2019 1,7869 22,49 24,9714 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.10.2019 24.10.2019 25.10.2019 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Deren Varlık Yönetim A.Ş.' nin 9.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen TRFDVYAE1916 ISIN kodlu bonoların 7.kupon ve ana para ödemesi işlemi 25.10.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794802
BIST