***DSVAR*** DEREN VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DSVAR*** DEREN VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDVYAE1916 ISIN kodlu bonoların 7. kupon ve anapara ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.09.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 46.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 25.10.2019Vade (Gün Sayısı) 214Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDVYAE1916Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 22.03.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 22.03.2019Vade Başlangıç Tarihi 25.03.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 9.000.000Kupon Sayısı 7Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 24.04.2019 22.04.2019 24.04.2019 2,1157 25,7405 29,01 Evet2 24.05.2019 23.05.2019 24.05.2019 2,3224 28,2556 32,2237 Evet3 24.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 2,7112 31,9222 37,0218 Evet4 25.07.2019 24.07.2019 25.07.2019 2,3634 27,8271 31,6574 Evet5 26.08.2019 23.08.2019 26.08.2019 2,2258 25,3877 28,543 Evet6 26.09.2019 25.09.2019 26.09.2019 2,0302 23,904 26,6992 Evet7 25.10.2019 24.10.2019 25.10.2019 1,7869 22,49 24,9714 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.10.2019 24.10.2019 25.10.2019 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarDeren Varlık Yönetim A.Ş.' nin 9.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen TRFDVYAE1916 ISIN kodlu bonoların 7.kupon ve ana para ödemesi işlemi 25.10.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794802BIST