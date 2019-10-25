***DSVAR*** DEREN VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DSVAR*** DEREN VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDVYAE2013 ISIN Kodlu Finansman Bonolarının İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.06.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 17.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 23.10.2020Vade (Gün Sayısı) 364Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışAracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 24.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 24.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 25.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 9.000.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 24.01.2020 23.01.2020 24.01.2020 4,76582 24.04.2020 22.04.2020 24.04.20203 24.07.2020 23.07.2020 24.07.20204 23.10.2020 22.10.2020 23.10.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.10.2020 22.10.2020 23.10.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerDeren Varlık Yönetim A.Ş.'nin 9.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen TRFDVYAE2013 ISIN kodlu Finansman Bonolarının satışı 24.10.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonolarının vade başlangıç tarihi 25.10.2019, itfa tarihi 23.10.2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794803BIST