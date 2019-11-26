***DSVAR*** DEREN VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DSVAR*** DEREN VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSDVYA22011 ISIN kodlu tahvillerin 5. kupon ödemesi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.06.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 36.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 25.02.2020Vade (Gün Sayısı) 546Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSDVYA22011Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 27.08.2018Satışın Tamamlanma Tarihi 27.08.2018Vade Başlangıç Tarihi 28.08.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.000.000Kupon Sayısı 6Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.11.2018 26.11.2018 27.11.2018 6,9201 27,76 30,78 Evet2 26.02.2019 25.02.2019 26.02.2019 6,0852 24,41 26,74 Evet3 28.05.2019 27.05.2019 28.05.2019 5,6872 22,81 24,84 Evet4 27.08.2019 26.08.2019 27.08.2019 7,2244 28,98 32,28 Evet5 26.11.2019 25.11.2019 26.11.2019 5,3252 21,36 23,13 Evet6 25.02.2020 24.02.2020 25.02.2020 4,1472 16,63 17,7Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.02.2020 24.02.2020 25.02.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerDeren Varlık Yönetim A.Ş.' nin 15.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen TRSDVYA22011 ISIN kodlu tahvillerin 5.kupon ödeme işlemi 26.11.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800453BIST