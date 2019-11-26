***DSVAR*** DEREN VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.11.2019 14:34
***DSVAR*** DEREN VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSDVYA22011 ISIN kodlu tahvillerin 5. kupon ödemesi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.06.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 36.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 25.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 546
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSDVYA22011
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 27.08.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.08.2018
Vade Başlangıç Tarihi 28.08.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.000.000
Kupon Sayısı 6
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.11.2018 26.11.2018 27.11.2018 6,9201 27,76 30,78 Evet
2 26.02.2019 25.02.2019 26.02.2019 6,0852 24,41 26,74 Evet
3 28.05.2019 27.05.2019 28.05.2019 5,6872 22,81 24,84 Evet
4 27.08.2019 26.08.2019 27.08.2019 7,2244 28,98 32,28 Evet
5 26.11.2019 25.11.2019 26.11.2019 5,3252 21,36 23,13 Evet
6 25.02.2020 24.02.2020 25.02.2020 4,1472 16,63 17,7
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.02.2020 24.02.2020 25.02.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Deren Varlık Yönetim A.Ş.' nin 15.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen TRSDVYA22011 ISIN kodlu tahvillerin 5.kupon ödeme işlemi 26.11.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800453
BIST