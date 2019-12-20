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***DSVAR*** DEREN VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

20.12.2019 11:44
GÜNCEL HABERLER



***DSVAR*** DEREN VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDVYA62014 ISIN kodlu bonoların 2. kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.09.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 46.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDVYA62014
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 20.06.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.06.2019
Vade Başlangıç Tarihi 21.06.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.000.000
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.09.2019 19.09.2019 20.09.2019 6,7622 27,123 30,0116 Evet
2 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 5,5935 22,4355 24,3966 Evet
3 20.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 4,8694 19,5312 21,0103
4 19.06.2020 18.06.2020 19.06.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen "TRFDVYA62014" ISIN kodlu, 5.000.000 TL nominal tutarlı, bonoların 2.kupon ödeme işlemi 20.12.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804503


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ESCOM 1,34 3.053.277 % 8,94  
MNDRS 1,25 50.516.526 % 8,70  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6940 7,7326 % -0,22  
Frank 6,0179 6,0542 % -0,59  
Riyal 1,5743 1,5822 % -0,35  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.478 1.478 -1,58  
Altın Gr. 281 281 -1,38  
Cumhuriyet 1.864 1.892 -5,00  
Tam 1.855 1.902 -4,32  
Yarım 897 920 -2,09  
Çeyrek 450 460 -1,05  
Gümüş.Ons 17,04 17,07 -0,02  
Gümüş Gr. 3,25 3,25 -0,02  
B. Petrol 66,48 66,48 -0,06  
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