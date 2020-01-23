***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 23/01/2020 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden, üçüncü tesisinin açılış işlemlerini başlatma kararı almıştır. Buna bağlı olarak da, aynı tarihte, "Ömerli Mah. Yamaç Sok. No.5 İç kapı No.1, Arnavutköy/İstanbul" adresinde bulunan 5.200 m2'lik gayrimenkulü kiralamak için 5 yıllık sözleşme imzalamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814153BIST