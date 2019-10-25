***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarPay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 48.141 159.015.758 -6.914.092 152.101.666 152.101.666 -7.532.247 -7.532.247 416.144 -92.512.425 -3.615.419 -96.127.844 148.905.860 148.905.860Transferler-5.870.335 -5.870.335 -5.870.335 2.254.916 3.615.419 5.870.335Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.329.033 -1.329.033 -1.329.033 -21.699.945 -21.699.945 -41.547.224 -41.547.224 -64.576.202 -64.576.202Dönem Karı (Zararı)-41.547.224 -41.547.224 -41.547.224 -41.547.224Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.329.033 -1.329.033 -1.329.033 -21.699.945 -21.699.945 -23.028.978 -23.028.978Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 48.141 153.145.423 -8.243.125 144.902.298 144.902.298 -29.232.192 -29.232.192 416.144 -90.257.509 -41.547.224 -131.804.733 84.329.658 84.329.658Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 48.141 178.475.485 -8.785.549 169.689.936 169.689.936 -23.227.273 -23.227.273 416.144 -78.706.255 -38.252.547 -116.958.802 129.968.146 129.968.146Transferler-8.776.210 -8.776.210 -8.776.210 -29.476.337 38.252.547 8.776.210Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-764.218 -764.218 -764.218 -6.927.860 -6.927.860 19.011.587 19.011.587 11.319.509 11.319.509Dönem Karı (Zararı)19.011.587 19.011.587 19.011.587 19.011.587Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-764.218 -764.218 -764.218 -6.927.860 -6.927.860 -7.692.078 -7.692.078Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 48.141 169.699.275 -9.549.767 160.149.508 160.149.508 -30.155.133 -30.155.133 416.144 -108.182.592 19.011.587 -89.171.005 141.287.655 141.287.655Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI110.193.513 -96.223.570Dönem Karı (Zararı)19.011.587 -41.547.224Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)19.011.587 -41.547.224Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler152.336.728 221.815.162Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6 30.304.807 20.802.916Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler21.196.909 7.348.038Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 19.289.751 4.488.410Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.907.158 2.859.628Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler35.612.746 40.818.458Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.736.455 3.677.437Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 829.620 67.490Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler30.046.671 37.073.531Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler84.004.981 58.197.628Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13.a -5.132.426 -5.369.140Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13.b 89.137.407 63.566.768Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.157.829 99.388.450Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 22.907Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 22.907Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 -19.734.464 -4.697.409Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-206.080 -65.826Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-206.080 -65.826İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-57.292.115 -274.036.997Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-166.638.253 -224.390.055İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5.575.783 3.955.266İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-172.214.036 -228.345.321Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.151.264 -319.384İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-330.031 10.043.431İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5.481.295 -10.362.815Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-16.473.082 -40.320.945Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.055.664 -75.696Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.119.734 -22.333.526İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)645.124 -3.676.277İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)18.474.610 -18.657.249Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)822.662 406.033Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.748.112 1.358.299İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 636.439İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.748.112 721.860Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 -22.907Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)95.508.070 11.960.495İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-586.286 -299.311Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-586.286 -801.843Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 502.532Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları114.056.200 -93.769.059Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.862.687 -2.454.511YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.537.338 -14.808.653Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.087.960 181.512Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.087.960 181.512Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.757.724 -21.039.649Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -17.613.027 -20.590.455Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-144.697 -449.194Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 680.344Alınan Faiz5.132.426 5.369.140FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-81.047.650 116.412.006Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri429.563.311 322.959.118Kredilerden Nakit Girişleri429.563.311 322.959.118Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-439.087.433 -153.177.603Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-439.087.433 -153.177.603İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış27.052.456 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.850.148 0Ödenen Faiz-92.725.836 -53.369.509YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.608.525 5.379.783Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi20.373 295.717NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.628.898 5.675.500DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19.215.556 24.596.796DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ37.844.454 30.272.296Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri37.844.454 19.215.556Ticari Alacaklar551.306.950 411.051.163İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 8.374.851 13.387.085İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 542.932.099 397.664.078Diğer Alacaklar3.513.054 1.444.479İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar330.031 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.183.023 1.444.479Stoklar175.828.862 161.262.938Peşin Ödenmiş Giderler2.522.734 3.141.737İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 2.522.734 3.141.737Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.835.378 1.249.092Diğer Dönen Varlıklar460.559 6.470.373İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar460.559 6.470.373ARA TOPLAM773.311.991 603.835.338Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar11.227.470 3.689.207TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR784.539.461 607.524.545DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar202.500 84.499İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 202.500 84.499Diğer Alacaklar25.634 1.235.657İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar25.634 1.235.657Maddi Duran Varlıklar6.a 393.394.081 404.108.021Arazi ve Arsalar119.989.595 119.998.605Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri7.374.770 7.611.855Binalar62.072.380 64.608.791Tesis, Makine ve Cihazlar148.799.575 161.180.052Taşıtlar721.468 385.498Mobilya ve Demirbaşlar46.315.567 45.218.367Yapılmakta Olan Yatırımlar8.120.726 5.104.853Kullanım Hakkı Varlıkları6.b 14.455.118 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.163.306 11.507.462Şerefiye2.955.051 2.955.051Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.208.255 8.552.411Peşin Ödenmiş Giderler5 766.542 1.203.203İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler766.542 1.203.203Diğer Duran Varlıklar338 338İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar338 338TOPLAM DURAN VARLIKLAR421.007.519 418.139.180TOPLAM VARLIKLAR1.205.546.980 1.025.663.725KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar231.583.416 201.051.418İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 231.583.416 201.051.418Banka Kredileri231.583.416 201.051.418Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları182.696.705 149.066.727İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 182.696.705 149.066.727Banka Kredileri175.678.542 149.066.727Kiralama İşlemlerinden Borçlar7.018.163 0Ticari Borçlar268.970.425 238.280.504İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 82.875.804 80.601.409İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 186.094.621 157.679.095Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.453.328 3.630.666Diğer Borçlar11.439.047 7.933.979İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3.600.066 4.843.110İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.838.981 3.090.869Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)117.350.923 21.842.853İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 117.350.923 21.842.853Kısa Vadeli Karşılıklar33.773.363 2.835.362Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar614.020 552.311Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 33.159.343 2.283.051ARA TOPLAM850.267.207 624.641.509TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER850.267.207 624.641.509UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar157.734.866 221.919.993İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 157.734.866 221.919.993Banka Kredileri149.627.485 221.919.993Kiralama İşlemlerinden Borçlar8.107.381 0Ticari Borçlar0 3.014.138İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar0 3.014.138Diğer Borçlar28.295.500 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar28.295.500 0Uzun Vadeli Karşılıklar24.299.358 22.532.026Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24.299.358 22.532.026Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 3.662.394 23.587.913TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER213.992.118 271.054.070TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.064.259.325 895.695.579ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar141.287.655 129.968.146Ödenmiş Sermaye9 100.000.000 100.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)48.141 48.141Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)160.149.508 169.689.936Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)160.149.508 169.689.936Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)6 169.699.275 178.475.485Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.549.767 -8.785.549Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-30.155.133 -23.227.273Yabancı Para Çevrim Farkları-30.155.133 -23.227.273Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9 416.144 416.144Yasal Yedekler416.144 416.144Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-108.182.592 -78.706.255Net Dönem Karı veya Zararı19.011.587 -38.252.547TOPLAM ÖZKAYNAKLAR141.287.655 129.968.146TOPLAM KAYNAKLAR1.205.546.980 1.025.663.725Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 859.102.380 873.244.077 271.293.789 257.862.120Satışların Maliyeti10 -584.290.146 -603.018.421 -187.817.380 -179.752.286TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)274.812.234 270.225.656 83.476.409 78.109.834BRÜT KAR (ZARAR)274.812.234 270.225.656 83.476.409 78.109.834Genel Yönetim Giderleri11 -40.773.412 -36.995.265 -14.422.709 -12.868.062Pazarlama Giderleri11 -101.123.845 -105.325.625 -34.500.712 -30.232.082Araştırma ve Geliştirme Giderleri-17.417.529 -16.491.512 -5.580.355 -5.230.901Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 121.106.263 244.435.490 43.502.897 170.772.086Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -139.287.326 -331.452.044 -46.010.179 -222.544.878ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)97.316.385 24.396.700 26.465.351 -21.994.003Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler215.094 67.559 10.000 510Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-9.014 -1.733 0 -1.616FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)97.522.465 24.462.526 26.475.351 -21.995.109Finansman Gelirleri13 8.443.030 2.439.233 2.381.123 1.309.642Finansman Giderleri13 -106.688.372 -73.146.392 -30.280.704 -29.684.563SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-722.877 -46.244.633 -1.424.230 -50.370.030Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri19.734.464 4.697.409 330.306 3.927.214Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 19.734.464 4.697.409 330.306 3.927.214SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)19.011.587 -41.547.224 -1.093.924 -46.442.816DÖNEM KARI (ZARARI)19.011.587 -41.547.224 -1.093.924 -46.442.816Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları19.011.587 -41.547.224 -1.093.924 -46.442.816Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)-Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal değeri 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kayıp (Kazanç) 15 0,19010000 -0,41550000 -0,01090000 -0,46440000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-764.218 -1.329.033 282.526 143.151Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-955.273 -1.661.291 353.157 178.939Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler191.055 332.258 -70.631 -35.788Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi191.055 332.258 -70.631 -35.788Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-6.927.860 -21.699.945 2.473.226 -13.295.945Yabancı Para Çevrim Farkları-6.927.860 -21.699.945 2.473.226 -13.295.945Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-6.927.860 -21.699.945 2.473.226 -13.295.945DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.692.078 -23.028.978 2.755.752 -13.152.794TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.319.509 -64.576.202 1.661.828 -59.595.610Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları11.319.509 -64.576.202 1.661.828 -59.595.610http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794980BIST