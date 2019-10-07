***DZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
07.10.2019 11:19
***DZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
29/03/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFDZYOA1910
Nominal Değer (TL)
175.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
04/10/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
09/10/2019
Vadesi (Gün)
73
İtfa Tarihi
16/12/2019
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790733
BIST
13:18104.755
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 1.291,39
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
104.921
En Düşük
102.572
13:185,7405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0418
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,7584
En Düşük
5,7059
13:186,3030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0458
|Açılış
|: 6,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,3247
En Düşük
6,2643
13:18277,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,46
|Açılış
|: 277,18
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
278,95
En Düşük
276,10