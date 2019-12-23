***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşVizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiAnkara Etimesgut Eryaman Mah. 46480 Ada 1 Parsel "A Blok Eğitim Tesisi ile C Blok"un 2019 yılsonu Değerleme RaporuRapor Tarihi23.12.2019AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 34-g maddesi uyarınca,Şirketimiz portföyünde yer alan "Ankara Etimesgut Eryaman Mah. 46480 Ada 1 Parselde "A BLOK EĞİTİM TESİSİ ile C BLOK"a ilişkin Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 2019 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804897BIST