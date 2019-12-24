***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
24.12.2019 18:18
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Prime Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul Beyoğlu Kemankeş Mah. "Karaköy Binası"nin 2019 yılsonu Değerleme Raporu.
Rapor Tarihi
24.12.2019
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 34-g maddesi uyarınca,
Şirketimiz portföyünde yer alan "İstanbul Beyoğlu Kemankeş Mah. 94 Ada, 141 Parsel"deki Karaköy Binası"na ilişkin Prime Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 2019 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805041
BIST
18:05113.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 978,27
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 112.175
|
113.395
En Düşük
112.783
18:055,9510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0017
|Açılış
|: 5,9440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9555
En Düşük
5,9312
18:056,6143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0094
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6143
En Düşük
6,5877
18:05286,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 2,66
|Açılış
|: 286,87
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
287,08
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|1,48
|146.528.329
|% 19,35
|
|INFO
|4,60
|382.485
|% 15,00
|
|ISBTR
|25.300,00
|1.011.401
|% 15,00
|
|QNBFL
|97,05
|2.339.038
|% 14,99
|
|QNBFB
|32,70
|64.796.072
|% 12,29
|
|ITTFH
|4,00
|104.734.189
|% -11,11
|
|UZERB
|2,45
|68.974
|% -9,93
|
|BMELK
|1,27
|639.514
|% -9,93
|
|DERAS
|4,35
|30.804.938
|% -6,45
|
|IZMDC
|7,13
|55.578.057
|% -5,06
|
|THYAO
|13,99
|959.785.652
|% 1,52
|
|HALKB
|5,95
|564.978.740
|% 4,39
|
|ASELS
|19,61
|483.149.679
|% 1,87
|
|IPEKE
|8,10
|461.793.116
|% 3,05
|
|PETKM
|3,76
|454.715.134
|% 1,08
|
|IHLGM
|1,15
|334.062.776
|% 1,77
|
|ALBRK
|1,45
|293.775.154
|% -4,61
|
|EKGYO
|1,45
|213.605.120
|% 1,40
|
|ZOREN
|1,74
|257.901.538
|% -0,57
|
|GUSGR
|2,22
|290.858.932
|% 4,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6850
|7,7236
|% 0,11
|
|Frank
|6,0421
|6,0785
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5806
|1,5885
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|13,73
|
|Altın Gr.
|287
|287
|2,82
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.928
|10,58
|
|Yarım
|909
|932
|5,11
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|0,07
|
|B. Petrol
|67,20
|67,20
|0,81
|
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