***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
24.12.2019 19:06
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Tarabya Mahallesi, 440 Ada, 82-89-90 no.lu Parseller
Rapor Tarihi
18.12.2019
Açıklamalar
23.12.2019 tarihinde yaptığımız duyuru ekinde yer alan Değerleme Raporunun "9.2 Nihai Değer Takdiri" bölümünün sonuç kısmında "KDV dahil toplam değeri" 323.894.429 TL yerine sehven rakam ve yazı olarak 322.894.429 TL olarak yer alması sebebiyle, doğru rakam ve yazı ile yer alan Değerleme Raporu ekte düzeltme olarak tekrar yayınlanmıştır.
Şirketimizin İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Tarabya Mahallesi, 440 ada, 82-89-90 no.lu parseller üzerinde geliştirdiği gayrimenkul projesine ilişkin Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805060
BIST
18:05113.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 978,27
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 112.175
|
113.395
En Düşük
112.783
18:055,9510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0017
|Açılış
|: 5,9440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9555
En Düşük
5,9312
18:056,6143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0094
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6143
En Düşük
6,5877
18:05286,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 2,66
|Açılış
|: 286,87
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
287,08
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|1,48
|146.528.329
|% 19,35
|
|INFO
|4,60
|382.485
|% 15,00
|
|ISBTR
|25.300,00
|1.011.401
|% 15,00
|
|QNBFL
|97,05
|2.339.038
|% 14,99
|
|QNBFB
|32,70
|64.796.072
|% 12,29
|
|ITTFH
|4,00
|104.734.189
|% -11,11
|
|UZERB
|2,45
|68.974
|% -9,93
|
|BMELK
|1,27
|639.514
|% -9,93
|
|DERAS
|4,35
|30.804.938
|% -6,45
|
|IZMDC
|7,13
|55.578.057
|% -5,06
|
|THYAO
|13,99
|959.785.652
|% 1,52
|
|HALKB
|5,95
|564.978.740
|% 4,39
|
|ASELS
|19,61
|483.149.679
|% 1,87
|
|IPEKE
|8,10
|461.793.116
|% 3,05
|
|PETKM
|3,76
|454.715.134
|% 1,08
|
|IHLGM
|1,15
|334.062.776
|% 1,77
|
|ALBRK
|1,45
|293.775.154
|% -4,61
|
|EKGYO
|1,45
|213.605.120
|% 1,40
|
|ZOREN
|1,74
|257.901.538
|% -0,57
|
|GUSGR
|2,22
|290.858.932
|% 4,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6850
|7,7236
|% 0,11
|
|Frank
|6,0421
|6,0785
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5806
|1,5885
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|13,73
|
|Altın Gr.
|287
|287
|2,82
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.928
|10,58
|
|Yarım
|909
|932
|5,11
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|0,07
|
|B. Petrol
|67,20
|67,20
|0,81
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59DOKTA
Yüzde 5.13 oranında artışla 41.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 680 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, EKGYO, TTKOM
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1121, 43 artarak (% 1.05 ) 107, 808
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MNDRS, EGCYO, MEMSA, BALAT, EGCYH, ISBTR, QNBFL
-
17:58
SODSN, MEMSA, HUBVC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında