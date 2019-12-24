***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşHarmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiİstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Tarabya Mahallesi, 440 Ada, 82-89-90 no.lu ParsellerRapor Tarihi18.12.2019Açıklamalar23.12.2019 tarihinde yaptığımız duyuru ekinde yer alan Değerleme Raporunun "9.2 Nihai Değer Takdiri" bölümünün sonuç kısmında "KDV dahil toplam değeri" 323.894.429 TL yerine sehven rakam ve yazı olarak 322.894.429 TL olarak yer alması sebebiyle, doğru rakam ve yazı ile yer alan Değerleme Raporu ekte düzeltme olarak tekrar yayınlanmıştır.Şirketimizin İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Tarabya Mahallesi, 440 ada, 82-89-90 no.lu parseller üzerinde geliştirdiği gayrimenkul projesine ilişkin Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805060BIST