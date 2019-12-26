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***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

26.12.2019 16:01
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***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

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Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşder Mahallesi Dereköy Mevkii'nde konumlu "Bahçeşehir 3.Cadde AVM'deki 44 bağımsız bölüme ilişkin 2019 yılsonu Değerleme Raporu.
Rapor Tarihi
25.12.2019
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 34-g maddesi uyarınca,
Şirketimiz portföyünde yer alan "İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi Başakşehir 2.Kısım 3.Cadde AVM"deki 44 adet  Bağımsız Bölüme" ilişkin Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.tarafından hazırlanan 2019 yılsonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805334


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Riyal 1,5776 1,5855 % -0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.510 1.510 10,15  
Altın Gr. 288 288 1,49  
Cumhuriyet 1.905 1.933 7,00  
Tam 1.897 1.945 11,03  
Yarım 917 941 5,34  
Çeyrek 460 470 2,67  
Gümüş.Ons 17,98 18,03 0,23  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,04  
B. Petrol 67,66 67,66 0,46  
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