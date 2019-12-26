***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşHarmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiİstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşder Mahallesi Dereköy Mevkii'nde konumlu "Bahçeşehir 3.Cadde AVM'deki 44 bağımsız bölüme ilişkin 2019 yılsonu Değerleme Raporu.Rapor Tarihi25.12.2019AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 34-g maddesi uyarınca,Şirketimiz portföyünde yer alan "İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi Başakşehir 2.Kısım 3.Cadde AVM"deki 44 adet Bağımsız Bölüme" ilişkin Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.tarafından hazırlanan 2019 yılsonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805334BIST