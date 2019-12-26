***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
26.12.2019 16:01
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşder Mahallesi Dereköy Mevkii'nde konumlu "Bahçeşehir 3.Cadde AVM'deki 44 bağımsız bölüme ilişkin 2019 yılsonu Değerleme Raporu.
Rapor Tarihi
25.12.2019
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 34-g maddesi uyarınca,
Şirketimiz portföyünde yer alan "İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi Başakşehir 2.Kısım 3.Cadde AVM"deki 44 adet Bağımsız Bölüme" ilişkin Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.tarafından hazırlanan 2019 yılsonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805334
BIST
18:00113.798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 468,92
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 113.329
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18:005,9373
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18:006,5933
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|
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|
|KARSN
|1,63
|143.417.800
|% -1,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
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|Alış
|Satış
|%
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|
|Altın Gr.
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